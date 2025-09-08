szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

20°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

43 perce

Hagyni kell, hogy az Ágoston tér tovább fejlődjön

Címkék#Ágoston tér#épületegyüttes#Krautszak-malom#sár#alak#maradvány

Az idősebb pécsiek még emlékeznek arra, hogy nézett ki a pécsi Ágoston tér az 1970-es, 80-as években. Gidres-gödrös utcák, italkimérő bungalók, ételkifőzdék, az árnyas fák alatt érdekes alakok sakkoztak, zsugáztak - ez volt az Ágoston tér.

Kaszás Endre

A pécsi Ágoston tér külseje, képe azóta nagyon megváltozott. Városi akarat és jelentős forrás kellett hozzá, hogy a gazdag múlttal rendelkező, szép fekvésű térről eltűnjenek az oda nem illő romos, szedett-vedett barakkok, hogy láthatóvá váljék az ott is húzódó városfal maradványa, az Ágoston-rendi kolostor romjai. Hogy méltó környezetbe kerüljön a történelmi műemlék templom, a nyugalmat árasztó paplak épülete, nem is beszélve a bányászok előtt tisztelgő emlékműről.

A pécsi Ágoston tér északi oldalán már megújult az épületegyüttes egy része, most a Krautszak-malom van soron
A pécsi Ágoston tér északi oldalán már megújult az épületegyüttes egy része, most a Krautszak-malom van soron
Fotó: MW

A korábbi állapotokra talán csak a villámárvizek idején felgyülemlő sár, no és a tér északi oldalán látható épület emlékeztet. Úgy tűnik azonban, eljött az esélye, hogy utóbbi se sokáig rontsa viharvert megjelenésével a városképet. A sokat látott ingatlan tímárházként indult, később kesztyűgyárként, majd ruházati varrodaként is működött, majd később sokan, sok mindent láttak bele. Most viszont egy üdvözlendő formában, privát fejlesztésben kaphat új köntöst. Ha a bürokrácia engedi, ha nem lesznek gáncsoskodók, akik lassítják, megakadályozzák a megújulást.

Hagyni kell, hogy a pécsi Ágoston tér tovább fejlődjön

A hírek szerint a pécsiek körében kedvező a fogadtatása a tér további fejlődésének. A közösség hangját hallva azt javaslom - persze a szükséges szakmai kontroll mellett - jó lenne, ha hagynák a fejlődést hozó privát szándék érvényesülését. A kétkedőknek pedig elég legyen annyi, hogy annak idején is sokan féltették az Ágoston teret a megújulástól. A mai képe viszont azt mutatja, hogy nemcsak régi kincseit őrizte meg, hanem újakkal is gyarapodott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu