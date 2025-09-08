Hagyni kell, hogy az Ágoston tér tovább fejlődjön

A pécsi Ágoston tér külseje, képe azóta nagyon megváltozott. Városi akarat és jelentős forrás kellett hozzá, hogy a gazdag múlttal rendelkező, szép fekvésű térről eltűnjenek az oda nem illő romos, szedett-vedett barakkok, hogy láthatóvá váljék az ott is húzódó városfal maradványa, az Ágoston-rendi kolostor romjai. Hogy méltó környezetbe kerüljön a történelmi műemlék templom, a nyugalmat árasztó paplak épülete, nem is beszélve a bányászok előtt tisztelgő emlékműről.

A pécsi Ágoston tér északi oldalán már megújult az épületegyüttes egy része, most a Krautszak-malom van soron

Fotó: MW

A korábbi állapotokra talán csak a villámárvizek idején felgyülemlő sár, no és a tér északi oldalán látható épület emlékeztet. Úgy tűnik azonban, eljött az esélye, hogy utóbbi se sokáig rontsa viharvert megjelenésével a városképet. A sokat látott ingatlan tímárházként indult, később kesztyűgyárként, majd ruházati varrodaként is működött, majd később sokan, sok mindent láttak bele. Most viszont egy üdvözlendő formában, privát fejlesztésben kaphat új köntöst. Ha a bürokrácia engedi, ha nem lesznek gáncsoskodók, akik lassítják, megakadályozzák a megújulást.

Hagyni kell, hogy a pécsi Ágoston tér tovább fejlődjön

A hírek szerint a pécsiek körében kedvező a fogadtatása a tér további fejlődésének. A közösség hangját hallva azt javaslom - persze a szükséges szakmai kontroll mellett - jó lenne, ha hagynák a fejlődést hozó privát szándék érvényesülését. A kétkedőknek pedig elég legyen annyi, hogy annak idején is sokan féltették az Ágoston teret a megújulástól. A mai képe viszont azt mutatja, hogy nemcsak régi kincseit őrizte meg, hanem újakkal is gyarapodott.