Nem a tragédiákról, balesetekről kéne szólnia a nyárnak!

Amikor az ember a nyári hónapokra gondol, elsősorban a szabadságra, a kikapcsolódásra és a gondtalan pillanatokra asszociál. Mégis, ilyenkor a híradások szinte minden nap szólnak súlyos közlekedési balesetekről, amelyek tragikus következményekkel járnak – sajnos Baranya vármegyében is történt. Elszomorító, hogy egy olyan időszak, amely alapvetően az élet élvezetéről szólna, ennyi gyászt és fájdalmat hoz sok család számára.

Sajnos Baranyában több halálos baleset is történt a nyáron. Fotó: Löffler Péter

A statisztikák és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a balesetek túlnyomó többsége elkerülhető lenne. Nem az autók hirtelen meghibásodása okozza a legtöbb problémát, hanem a figyelmetlenség, a türelmetlenség, a túlzott sebesség, vagy éppen a fáradtság. Ezek olyan tényezők, amelyekre mindenki maga tudna odafigyelni. Persze könnyű azt mondani, hogy „én mindig figyelek”, de a közlekedésben részt vevők egymásra is hatással vannak: ha valaki hibázik, mások is veszélybe kerülnek.

Tegyünk azért, hogy kevesebb legyen a közúti balesetek száma!

Nyáron különösen fontos lenne a tudatosság. A hosszabb utak, a forró időjárás, a fesztiválok és a szabadság miatti lazább hozzáállás mind fokozzák a kockázatot. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a volán mögött a felelősség nem csak saját magunk, hanem mások élete iránt is fennáll. Egyetlen rossz döntés életeket változtathat meg visszafordíthatatlanul.

A balesetek számának csökkentése közös érdek. Nem radikális szabályszigorításokra van szükség, hanem több tudatosságra, türelemre és empátiára az utakon. Ha mindenki csak egy kicsit jobban figyelne, talán sok tragédiától kímélhetnénk meg magunkat és embertársainkat.