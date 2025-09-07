A balesetek margójára – a statisztikák nem hazudnak

A balesetek gyakorisága kapcsán jutott eszembe valamikori járművezető oktatóm elbocsátó üzenete: Na, jól van fiam, maga már egész rendesen tud vezetni, most már arra is figyeljen, hogy a többi bolond mit csinál az utakon. Vicces szavai azóta csengenek a fülemben, és a technikai felkészítés, a tapasztalatok átadása mellett mégis komolyan meghatározzák vezetésemet.

Baranyában is folyamatosan emelkedik a balesetekben érintett közlekedők száma

Fotó: MW / Forrás: MW

Amikor ezek az intelmek elhangoztak, harmadannyi autó nem közlekedett az utakon, mint napjainkban. Kevesebb is volt, és korban fiatalabb a futó jármű, értelemszerűen nem kellett annyi felé figyelnie a vezetőknek, mint most.

Egy családra maximum egy autó jutott, vagy egy sem, szemben a mai helyzettel. Amikor külön járművel közlekedik apa, anya, sokszor már a gyereknek is van, de a garázsban még ott lehet egy-egy robogó vagy elektromos roller is. Nem ritka, hogy egy fiatal a jogosítványához már saját járgányt kap, az idősebbek pedig nem szívesen engedik el a kormányt akkor sem, ha már kicsit megkoptak a reflexek, képességek.

A baleseti statisztika alakulása számos kérdésre megadhatja a választ

Röviden szólva tömeg van az utakon, a bicikliutakon, de még a járdákon, zebrákon is. Így nézve talán nem is csodálkozhatunk, hogy több a baleset a baranyai utakon.

Ebben a helyzetben talán nem túlzás feltenni a kérdést, hogy vajon a társadalom kellően felkészült-e ennek a folyamatnak a kezelésére. Hogy egyértelműek-e a szabályok, elégséges-e a járművezetők felkészítése, elegendőek-e a beépített biztonsági szűrők. A statisztika alakulását figyelve erre is megkapjuk a választ.