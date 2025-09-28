szeptember 28., vasárnap

Mikor lesz ennek vége?

3 órája

Csalók vadásznak a nehezen megkeresett pénzünkre

Hol lesz ennek a vége? A csalók az élet szinte minden területén vadásznak ránk és a vagyonunkra.

Tóth Dávid

2025-ben szinte mindennapos jelenség, hogy csalók próbálnak meg hozzáférni a pénzünkhöz, adatainkhoz, és nem riadnak vissza semmilyen eszköztől. Külföldi telefonszámról hívnak, megtévesztő SMS-eket küldenek, sőt, már közösségi platformokon vagy akár hivatalos szolgáltatónak álcázott e-mailekben is csapdát állítanak. A trükkök egyre kifinomultabbak, miközben a hatóságok és a szolgáltatók is folyamatosan igyekeznek lépést tartani. 

sms csalók
A csalók számára semmi sem szent, csakis a pénzünkre hajtanak. Fotó: Kuklis István / Forrás: MW

SMS csalók, Netflix csalók, minden csalók: mikor lesz ennek vége?

A rossz hír az, hogy valószínűleg soha. A digitális világ fejlődésével párhuzamosan a bűnözők is fejlődnek. Újabb és újabb módszereket találnak, kihasználva az emberi figyelmetlenséget, a bizalmat vagy épp a félelmet. Amíg pénzről és adatokról van szó, mindig lesznek, akik megpróbálják kijátszani a rendszert. Ez egy véget nem érő macska-egér harc. A csalók ráadásul leginkább a digitális világban kevésbé otthonosan mozgó időseket célozzák meg.

Megóvhatjuk magunkat és szeretteinket

A jó hír viszont az, hogy egyre több eszközünk van a védekezésre. A bankok többlépcsős azonosítást alkalmaznak, a mobiltelefonok biztonsági funkciói fejlődnek, a hatóságok pedig kampányokkal hívják fel a figyelmet a veszélyekre. A legfontosabb védelem azonban mégis mi magunk vagyunk: az éberségünk, a józan gyanakvásunk és a tudatos digitális viselkedésünk. A legfontosabb, hogy a körülöttünk kevésbé digitális életet élőket is tájékoztassuk és edukáljuk a modern világ rejtette veszélyek kapcsán.

Amikor ismeretlen számról hívnak, amikor SMS-ben sürgetnek, vagy amikor egy „túl szép, hogy igaz legyen” ajánlat érkezik, meg kell állnunk egy pillanatra, és feltenni a kérdést: vajon nem csapdáról van szó? Ha kétségünk van, inkább ne reagáljunk. Nem várhatjuk, hogy valaki helyettünk vigyázzon a pénzünkre – ebben a világban mindannyiunknak résen kell lennie.

 

