1 órája
Iskolakezdés = káosz: a rollerek teljesen felborították Pécs közlekedését
Megkezdődött az iskola, megérkezik a veszély az utakra? Rengeteg gyermek közlekedik elektromos rollerrel Pécs utcáin.
Az új KRESZ kitérhet a rolleresekre is, ennek rengetegen örülnének.
Forrás: MW
Fotó: Löffler Péter
Szeptemberrel nemcsak a tanév kezdődött meg, hanem Pécs utcáin is érezhetően megváltozott a mindennapok ritmusa. Az iskolák újranyitásával ismét reggeli és délutáni csúcsforgalom alakult ki: szülők autóval szállítják gyermekeiket, a buszok zsúfoltabbak, a kerékpárutak telítettek. Ez önmagában is fokozott figyelmet igényelne a közlekedés minden résztvevőjétől, azonban az utóbbi időben egy új tényező is belépett a képbe: az elektromos rollerek rohamos terjedése.
Továbbra is szabályozatlan az elektromos rollerek használata
Bár ezek a járművek kétségtelenül kényelmesek, gyorsak és környezetbarát alternatívát nyújthatnak, a szabályozás hiánya miatt Pécsen – és általában Magyarországon – valóságos közlekedési káoszt okoznak. Egyre gyakrabban látni, hogy már általános iskolás gyerekek is elektromos rollereken suhannak, sokszor sisak nélkül, járdán, úttesten vagy éppen zebrán átvágva. Szabályok híján sem a sebesség, sem a közlekedési felület nincs egyértelműen meghatározva, így a rollerezők gyakorlatilag ott közlekednek, ahol kedvük tartja.
Ez a helyzet a szeptemberi iskolakezdéskor különösen veszélyes. A figyelmetlen gyalogosok, a siető szülők autóval és a tapasztalatlan gyerekek rollerrel együtt olyan kombinációt alkotnak, amelynek könnyen baleset lehet a vége. Sajnos már több alkalommal hallhattunk olyan híreket, hogy fiatal rolleres került kórházba, mert nem tudta kezelni a jármű sebességét vagy nem számolt a forgalom sűrűségével.
Véleményem szerint elkerülhetetlen, hogy sürgősen szabályozzák az elektromos rollerek használatát. Kötelező felszereléseket kellene előírni, és ami talán a legfontosabb: korhatárt szabni. A gyermekeknek nem való egy olyan eszköz, amely akár 25-50 km/órás sebességre is képes, miközben a közlekedési rutinjuk még messze nincs meg.