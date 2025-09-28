Szeretnél egy finomat enni? Akkor ez most neked szól, csak neked

Mint a kezdeményezés beharangozójából megtudtuk, az Éttermek Hete sorozat keretében a bekapcsolódó vendéglátó helyek különleges menüsorokkal, kedvezményes árakkal és változatos ízvilággal készülnek, hogy mindenki megtalálja a számára tökéletes gasztronómiai élményt.

Az Éttermek Hete rendezvénysorozat bekapcsolódó éttermeiben már megkezdték a felkészülést a vendégek fogadására

Fotó: MW / Forrás: MW

A több mint kétszáz hazai éttermet bekapcsoló és mozgósító program mindenképpen üdvözlendő megmozdulás. Egyrészt a résztvevő vendéglátó helyek több mint két héten keresztül vállalják, hogy fix áron, kiváló minőségben nyújtják a beígért gasztronómiai élményt a betérő, a szolgáltatást igénybe vevő vendégek számára. Másrészt pedig mi lenne jobb ajánlás egy-egy vendéglő, étterem számára, mint az ilyen módon serkentett forgalom. Hiszen jól tudjuk, hogy a vendégek számára a leginkább bizalomgerjesztő ajánlólevél, ha teli asztalokat lát egy étteremben.

Ugyanakkor beláthatjuk azt is, hogy most van az az idő, amikor bizony ráfér az ilyen népszerűsítő akció a hazai vendéglátásra. Az éttermek forgalma ingadozó, koránt sem állítható, hogy csúcsokat ostromolna. Az okokat ismerjük, elszálltak az alapanyagárak, a költségek, az emberek is jobban megnézik, hogy mire költik a pénzüket.

Az Éttermek Hete is nagy karriert futhat be a hazai vendéglátásban

Bár az Éttermek Hete árai sem éppen a legolcsóbbak, a menüsorok különlegessége minden bizonnyal sokakat lenyűgöz majd. És miért ne lehetne bízni abban, hogy miként a Torkos Csütörtök, úgy az Éttermek Hete is nagy karriert fut be a hazai vendéglátásban. Mert ha a kereslet is élénkül, miért ne lehetne később megtartani az Éttermek Hónapját, majd az Éttermek Évét is, hasonló konstrukcióban.