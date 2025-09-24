szeptember 24., szerda

Értékes lehet, ha ezeket gyűjtöd! Csak kicsit nézz körül otthon, hátha lapul egy igazi kincs

A gyűjtőszenvedély különös világ, amelyben a legapróbb tárgy is hatalmas jelentőséget kaphat. Ilyenek a focis kártyák, amelyek nem csupán papírdarabok, hanem emlékek és értékek hordozói.

Bama.hu

Sosem tartottam magam igazi gyűjtőnek, mégis van egy kincsem, amit egykori alsós diákomtól kaptam ajándékba: egy focis kártya. Első pillantásra talán semmi különös, mégis rendkívüli értéket hordoz számomra. Ez a lap nem csupán egy sportoló képmása, hanem egy gesztus, egy kapcsolat, egy emlék. Pontosan ez az, amiért a focis kártyák gyűjtése annyira személyes és egyben univerzális élmény: a tárgy önmagában talán nem sokat ér, de annak, akihez kötődik, felbecsülhetetlen lehet.

focis kártyák érték emlék
A focis kártyák piaci értékénél fontosabb a nosztalgiafaktor
Fotó: MW

Focis kártyák: mi a valódi értékük?

Ha jobban belegondolok, a kártyák iránti lelkesedés nem áll olyan távol tőlem. Sokáig régi játékkonzolokat gyűjtöttem, és a mai napig emlékszem, milyen izgalmat jelentett beszerezni egy-egy ritka darabot. Ezeknek a gépeknek is van piaci értéke, de ami igazán fontos, az az eszmei jelentőségük: egy darabka múlt, gyerekkorunk emlékei, a nosztalgia megtestesítői. Ugyanez történik a focis kártyákkal is – egy lapocska képes felidézni egy világbajnokság hangulatát, egy gyermekkori hős alakját, vagy épp a barátokkal folytatott cserélgetések izgalmát.

A gyűjtés valójában identitásépítés is. A kártyák vagy konzolok mögött ott van a történetünk, a közösség, amelyhez tartozunk, és az öröm, amit a keresés, megtalálás és birtoklás folyamata ad. Épp ezért mondom: a focis kártyák nem csupán gyűjtői tárgyak, hanem hidak a múlt, a jelen és a jövő között.

 

