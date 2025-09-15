A használt autó olyan, mint a lottó – mutatjuk, hogy miért

Nos, a használt autóknál ilyen nincs. Sem visszahívás, sem ingyen javítás. Sőt, inkább az van, hogy nem elég azzal számolnunk a jármű kora, a futott kilométerek alapján, hogy egy-két javításra, alkatrészcserére biztosan szükség lesz, nagy szerencsénk van, ha ennyivel megússzuk.

Mert a használt autónál a csilli-villi külső komoly karosszériahibákat takarhat, nem minden eladó hívja fel a figyelmet az esetleg már jelentkező kopásokra, szivárgásokra, és a kilométeróra visszatekeréséről pedig bizonyára már minden érintett hallott.

Használt autó vásárlása esetén legyünk nagyon körültekintőek

Ezért mondják a szakértők, hogy használt autó vásárlása esetén legyünk nagyon körültekintőek, vegyünk igénybe minden lehetőséget a rizikók csökkentése érdekében, hogy minimalizáljuk a kellemetlen meglepetés lehetőségét. A tudatossággal ugyanis nagyobb esélyt adunk a szerencsének.

Kicsit munkásabb, mint egy lottószelvényt kitölteni, de megéri.