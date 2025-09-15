szeptember 15., hétfő

1 órája

A használt autó olyan, mint a lottó – mutatjuk, hogy miért

Ha valaki használt autót vásárol, nem árt, ha előtte tisztába tesz néhány dolgot. A használt autó megvásárlása ugyanis kicsit olyan mint a lottó. Egy nagy adag szerencse kell hozzá.

Kaszás Endre

Sokaknak akár egész életükben sincs esélyük, hogy valaha újat vegyenek, ezért marad a használt autó. Aminek adott esetben egyébként éppen úgy lehet örülni, mintha újat vásárolna az ember. De azért azt is tudni kell, hogy a tartós örömhöz a használt autó esetében még a tudatos vásárlás sem, elég, egy jó nagy adag szerencse is kell hozzá. Mint a lottóhoz.

Használt autó vásárlása esetén kellő tudatossággal jelentős mértéken csökkenthető a kockázat Forrás: MW

Nincs olyan évszak, amikor ne jönne olyan hír a világhíradóban, hogy ennek és annak az autómárkának adott típusából több százezer darabot hívnak vissza garanciális javításra egy-egy hibás alkatrész miatt. Ez is okozhat bosszúságot, viszont a feltárt hibát ingyen kijavítják.

Nos, a használt autóknál ilyen nincs. Sem visszahívás, sem ingyen javítás. Sőt, inkább az van, hogy nem elég azzal számolnunk a jármű kora, a futott kilométerek alapján, hogy egy-két javításra, alkatrészcserére biztosan szükség lesz, nagy szerencsénk van, ha ennyivel megússzuk. 

Mert a használt autónál a csilli-villi külső komoly karosszériahibákat takarhat, nem minden eladó hívja fel a figyelmet az esetleg már jelentkező kopásokra, szivárgásokra, és a kilométeróra visszatekeréséről pedig bizonyára már minden érintett hallott.

Használt autó vásárlása esetén legyünk nagyon körültekintőek

Ezért mondják a szakértők, hogy használt autó vásárlása esetén legyünk nagyon körültekintőek, vegyünk igénybe minden lehetőséget a rizikók csökkentése érdekében, hogy minimalizáljuk a kellemetlen meglepetés lehetőségét. A tudatossággal ugyanis nagyobb esélyt adunk a szerencsének.

Kicsit munkásabb, mint egy lottószelvényt kitölteni, de megéri. 

 

