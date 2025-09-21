Kiderült: ezért hódítják meg a szívünket újra a helyi ízek!

A helyi ízek varázsa manapság már viszonylag könnyen eljut mindenkihez. Bizonyára sokan örömmel élték, élik meg azt a pillanatot, amikor valamibe belekóstolva elfeledettnek hitt régi ízt éreznek a szájukban, vagy egy kedves emlék elevenedik meg az illatokhoz, aromákhoz kötődően. Az emlék tárgya lehet a nagymama eperlekvárja, egy évtizedekkel korábbi közös családi dinnyézés, az asztalra vadhúst eredményező vadászélmény, de egy felejthetetlen emlékké átalakult mézpörgetés is.

A helyi ízek hordozói a pécsi termelői piacok is

Fotó: MW / Forrás: MW

De ma már azt is jól tudhatjuk, hogy az ilyen közvetlen személyes élmények nélkül is mennyire értékesek számunkra a helyi termékek, a helyi ízek. Városokban és a falvakban is beépültek életünkbe, a vásárlási szokásainkba színes kínálatukkal a helyi termelői piacok. Ahol azok is hozzájuthatnak a családi receptek szerint készült, a helyi adottságokat, lehetőségeket bemutató és népszerűsítő finomságokhoz, akik maguk nem adják a fejüket lekvárfőzésre, paprika savanyításra, akiknek nincsenek vadász- vagy méhész kapcsolataik.

A helyi ízek, helyi termékek mögött mindig helyi emberek, helyi teljesítmények állnak

Ha pedig véletlenül megfeledkeznénk ezekről az értékekről, akkor nyugodtan hagyatkozhatunk az agrárkamara helyi termékeket népszerűsítő programjaira. Ahol nem csak belekóstolhatunk a finomságokba, hanem megismerhetjük azok keletkezésének hátterét, az előállító őstermelőket, családi vállalkozásokat is.