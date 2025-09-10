Kapu Tibor ezt tanácsolta a pécsi diákoknak

Ritka alkalom, hogy a gyerekek személyesen láthatnak valakit, aki nemcsak a tudomány és a technika világában ért el kivételes eredményeket, hanem mindannyiunk számára a kitartás és a hit példája. Kapu Tibor pécsi látogatása ilyen pillanat volt: egy olyan élmény, amely biztosan sokáig ott marad a gyerekek emlékezetében. Nem a tankönyvekből ismert, távoli hősként állt előttük, hanem élő emberként, aki ugyanúgy álmodott valaha, mint ők most. És lám, az álmaiért való küzdelem végül az űrbe repítette és űrhajóssá vált.

Kapu Tibor pécsi látogatásának legmélyebb üzenete: merjünk álmodni!

Fotó: Löffler Péter

Az álmokról és a kitartásról is beszélt Kapu Tibor

A találkozó legfontosabb üzenete egyszerű, mégis óriási erejű: merjünk hinni az álmainkban, és ne adjuk fel akkor sem, ha az út nehéz és tele van akadályokkal. A gyerekek számára ez nem pusztán bátorítás, hanem egy konkrét, kézzelfogható példa arra, hogy a lehetetlennek hitt célok is elérhetők. Hiszen ki gondolta volna, hogy egy magyar fiatal egyszer valóban az űrbe juthat? Most pedig itt van, élőben, előttük – és nem egy szuperhősfilm szereplője, hanem egy hús-vér ember, akinek története mindenkit inspirálhat.

Úgy gondolom, az ilyen találkozások talán többet érnek bármely tanóránál. Nemcsak tudást, hanem lelkesedést, belső tüzet adnak. Amikor egy gyerek hazamegy egy ilyen élmény után, talán új célokat tűz ki maga elé, talán másképp néz majd a saját lehetőségeire. Ez a valódi ajándék: a hit abban, hogy bármi megtörténhet, ha szívósan dolgozunk érte. Kapu Tibor üzenete egyszerre szól a jelennek és a jövőnek, és talán éppen most gyújtott lángra olyan álmokat, amelyek egyszer majd újabb nagy sikereket hoznak Magyarországnak.