Most jöhet el az igazi segítség az állatok számára?

Baranya vármegyében is egyre szembetűnőbb jelenség, hogy kóbor kutyák és macskák jelennek meg az utcákon, falvak határában, erdőszéleken. Ezek az állatok nem azért élnek így, mert ezt választották, hanem mert felelőtlen emberek döntései miatt kerültek ebbe a helyzetbe. Mégis sokszor úgy beszélünk róluk, mintha maguk lennének a probléma, és nem áldozatai lennének egy rendszerszintű mulasztásnak.

A kóbor kutyák és állatok problémája közös ügyünk.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: Illusztráció

Kóbor kutyáktól hemzsegnek az utcák

A szabályozatlan, ellenőrizetlen szaporítás az egyik legnagyobb gond. Amíg nincsen megfelelő kontroll és támogatás az ivartalanításban, addig újabb és újabb almok születnek, amelyeket a gazdák nem tudnak, vagy nem akarnak felelősen felnevelni. A legkönnyebb megoldás ilyenkor az, hogy az állatokat egyszerűen szélnek eresztik. Így lesz a kert végében született kiskutyából vagy kismacskából hirtelen „senkié” – majd az utca, a közterület, a menhely problémája. Ezek az állatok érző lények, akiknek éhség, hideg, betegség, közöny jut osztályrészül. Mindez nemcsak állatvédelmi kérdés, hanem közösségi ügy is. A kóbor állatok sokszor balesetveszélyt jelentenek az utakon, betegségeket terjeszthetnek, és nem utolsósorban feszültséget keltenek a lakosság körében.