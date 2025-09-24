Közszolgáltatás helyett közellenség: miért okoz bosszúságot a kukásautó Pécsen?

Nem vitás: a hulladékszállítás nélkül nem működne egyetlen város, így Pécs sem. De az is tény, hogy a jelenlegi menetrend inkább bosszúságot, mint kényelmet hoz a pécsiek mindennapjaiba. A Kodály Zoltán utca vagy a Koller utca reggelente önmagában is szűk, dugókkal terhelt terület, a kukásautók felvonulása ilyenkor egyenesen ellehetetleníti a közlekedést. És mindez nem a sofőrök vagy a rakodók hibája – ők csak végrehajtják, amit kiadtak nekik. A gond az, hogy a szolgáltató szervezet nem veszi figyelembe a városi ritmust: ott és akkor dolgoztat, ahol a legnagyobb felfordulást okozhatja.

Mekkora bonyodalmat tud okozni Pécsen a kukásautó?

Fotó: Löffler Péter

Kukásautók Pécsett: nem tesz jót a reggeli forgalomnak!

A helyzet abszurditása pedig abban rejlik, hogy a kevésbé forgalmas utcákban csak jóval később, 10-11 óra körül járnak. Tehát nem arról van szó, hogy mindenhol hajnalban végezni kell a munkával, inkább arról, hogy nincs átgondolt koncepció. Ez a kapkodó, logikátlan rendszer azt üzeni a pécsieknek: a szolgáltató nem partner, hanem teher. Egy élhető városban a közszolgáltatásoknak a lakók életét kellene segíteniük, nem akadályozniuk.

Érdemes lenne újragondolni a szemétszállítás pécsi rendszerét. Ha a cég valóban a város részeként működik, akkor alkalmazkodnia kell a város lüktetéséhez. Nem a káoszt, hanem a rendezettséget kellene szolgálnia – különben a szemétszállítás nem közszolgáltatás, hanem közellenség.