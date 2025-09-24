szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

20°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

3 órája

Közszolgáltatás helyett közellenség: miért okoz bosszúságot a kukásautó Pécsen?

Címkék#város#kényelem#menetrend#bosszúság#kukásautó

Pécsen mindenki ismeri azt az érzést, amikor a reggeli csúcsforgalom közepén egyszer csak feltűnik egy kukásautó, és percekig áll az egész utca. A kukásautó logisztikája szemmel láthatóan nem a város érdekeit szolgálja.

Jusztin Levente

Nem vitás: a hulladékszállítás nélkül nem működne egyetlen város, így Pécs sem. De az is tény, hogy a jelenlegi menetrend inkább bosszúságot, mint kényelmet hoz a pécsiek mindennapjaiba. A Kodály Zoltán utca vagy a Koller utca reggelente önmagában is szűk, dugókkal terhelt terület, a kukásautók felvonulása ilyenkor egyenesen ellehetetleníti a közlekedést. És mindez nem a sofőrök vagy a rakodók hibája – ők csak végrehajtják, amit kiadtak nekik. A gond az, hogy a szolgáltató szervezet nem veszi figyelembe a városi ritmust: ott és akkor dolgoztat, ahol a legnagyobb felfordulást okozhatja.

kukásautó Pécs
Mekkora bonyodalmat tud okozni Pécsen a kukásautó?
Fotó: Löffler Péter

Kukásautók Pécsett: nem tesz jót a reggeli forgalomnak!

A helyzet abszurditása pedig abban rejlik, hogy a kevésbé forgalmas utcákban csak jóval később, 10-11 óra körül járnak. Tehát nem arról van szó, hogy mindenhol hajnalban végezni kell a munkával, inkább arról, hogy nincs átgondolt koncepció. Ez a kapkodó, logikátlan rendszer azt üzeni a pécsieknek: a szolgáltató nem partner, hanem teher. Egy élhető városban a közszolgáltatásoknak a lakók életét kellene segíteniük, nem akadályozniuk.

Érdemes lenne újragondolni a szemétszállítás pécsi rendszerét. Ha a cég valóban a város részeként működik, akkor alkalmazkodnia kell a város lüktetéséhez. Nem a káoszt, hanem a rendezettséget kellene szolgálnia – különben a szemétszállítás nem közszolgáltatás, hanem közellenség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu