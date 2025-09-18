Lőrinc után is ehető még a dinnye?

Mert a Lőrinc utáni időszak minden esztendőben eljön. És a népi bölcsesség szerint ekkor Lőrinc a neve napján belepisil a dinnyébe, ami így fogyaszthatatlanná válik.

Lőrinc után is korosztálytól függetlenül ajánlható még az egészséges hazai dinnye fogyasztása

Hogy a dolgunk végképp ne legyen egyszerű, ráadásul két Lőrinc nap is van viszonylag rövid időn belül. Az elsőt augusztus 10-én, a másodikat szeptember 5-én ünneplik, kivéve ugye a dinnyetermesztők, akiknek ezek a dátumok nem ünnepet, hanem a hagyomány szerint gyásznapot jelentenek. A népi bölcsesség szerint Lőrinc napja(i) határnapnak számít(anak): ugyanis ekkor a dinnye már ízetlenné válik a már említett Lőrinc-akció folytán.

No, úgy tűnik, hogy bizonyos értelemben ezeket a hiedelmeket is meghaladta már a kor. A piacok, vásárcsarnokok forgalmának tanúsága szerint ugyanis még mindig ott van a finom dinnye az aktuális gyümölcskínálatban. És ha rossz lenne, biztosan nem vásárolnák az emberek.

Lőrinc után is van kínálata a baranyai dinnyének a piacokon

A legjobban talán abban bízhatunk, hogy sok standon gyakran maguk a termelők árulják a portékát, és mivel vélhetően jövőre is visszavárják a vásárlóikat, biztosan nem ajánlanának élvezhetetlen gyümölcsöt.

De ha a saját kezünkbe akarjuk venni a sorsunkat, megnyugtató, hogy az évnek ebben a szakában is működnek a dinnyeválasztás aranyszabályai: ha megkopogtatjuk, mélyen kongó hangot hallat, a termést tartó kacs elszáradt, a talajjal érintkező része érett, sárga színt vesz fel, a héjszíne sötétebb, fényesebb lesz.

Hát így járhatunk túl a Lőrinc eszén.