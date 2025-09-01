Mecseki erdők tudják, hogy a pécsiek alatt vágja a fát Péterffy Attila?

Péterffy Attila, Pécs polgármestere megválasztása előtt a Pécsi Hőerőmű vezérigazgatója volt évekig. Vezetése alatt az erőműben közel hárommillió tonna fát, köztük mecseki erdők fáit égettek el. Miután a 2019-es választási kampányban környezetvédők kritizálták ezt a faégetést, Péterffy igyekezett elhallgattatni, a föld alá nyomni a bírálókat: feljelentette a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivőjét, akit végül jogerősen felmentettek, és a bíróság kimondta, hogy nem állított valótlant.

Hol van már a tavalyi Gyurcsány? Van új! A mecseki erdők pedig mesélhetnek! Forrás: DK Facebook-oldala

A haver megúszta..

Érdekesség, hogy Barabás Béla, Péterffy Attila főpropagandistája megúszta a pereskedést fatüzelés miatt, holott annak idején, Sólyom Lászlót idézve maga is azt írta, hogy erőművi fatüzelés

eredménye közeli és távoli erdők kiirtása.

Pécs, mint fa...

Az irónia azonban különösen szembetűnő amikor 2025-ben, Pécs Város napján ünnepi beszédében Péterffy Pécset egy fához hasonlította. A fa törzse a város, az évgyűrűk pedig a fejlődési szakaszokat jelképezik. Miközben azonban a fa szimbólumával szórakozik, a valóságban a pécsiek érdekei ellen cselekszik. Beszédében ugyanis egy szót sem ejtett arról, hogy miért nincs pénz az óvodás gyerekek mosdójára, miközben 15 millió forintot költenek egy politikai heccbulira, a Majka-koncertre. Nem beszélt arról sem, hogy az óvodai dolgozók miért nem kapták meg a nekik járó béremelést, amit az állam már átutalt az önkormányzat számlájára.