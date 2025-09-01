1 órája
Mecseki erdők tudják, hogy a pécsiek alatt vágja a fát Péterffy Attila?
Miután Péterffy Attila, a város polgármestere egy fához hasonlította Pécset, kijelenthető, hogy a pécsiek alatt vágja a fát. A mecseki erdők már ismerik a tevékenységét.
Péterffy Attila, Pécs polgármestere megválasztása előtt a Pécsi Hőerőmű vezérigazgatója volt évekig. Vezetése alatt az erőműben közel hárommillió tonna fát, köztük mecseki erdők fáit égettek el. Miután a 2019-es választási kampányban környezetvédők kritizálták ezt a faégetést, Péterffy igyekezett elhallgattatni, a föld alá nyomni a bírálókat: feljelentette a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivőjét, akit végül jogerősen felmentettek, és a bíróság kimondta, hogy nem állított valótlant.
A haver megúszta..
Érdekesség, hogy Barabás Béla, Péterffy Attila főpropagandistája megúszta a pereskedést fatüzelés miatt, holott annak idején, Sólyom Lászlót idézve maga is azt írta, hogy erőművi fatüzelés
eredménye közeli és távoli erdők kiirtása.
Pécs, mint fa...
Az irónia azonban különösen szembetűnő amikor 2025-ben, Pécs Város napján ünnepi beszédében Péterffy Pécset egy fához hasonlította. A fa törzse a város, az évgyűrűk pedig a fejlődési szakaszokat jelképezik. Miközben azonban a fa szimbólumával szórakozik, a valóságban a pécsiek érdekei ellen cselekszik. Beszédében ugyanis egy szót sem ejtett arról, hogy miért nincs pénz az óvodás gyerekek mosdójára, miközben 15 millió forintot költenek egy politikai heccbulira, a Majka-koncertre. Nem beszélt arról sem, hogy az óvodai dolgozók miért nem kapták meg a nekik járó béremelést, amit az állam már átutalt az önkormányzat számlájára.
Hirtelen beteg lett az ózdi rapper, elmarad a hétfői Majka-koncert
Láblógatókra van pénz rendesen
Ugyancsak nem magyarázta meg, miért van szükség egy sportbiztosra havi 1,1 milliós fizetéssel, akinek érdemi munkáját egy városházi dolgozó bármikor mellékesen képes lenne ellátni, de arról sem beszélt, hogy miből telik 100 millió forintos cégvezetői jutalmakra, a polgármesternek meg 240 lóerős bérelt luxusautókra. Miért kell 100 milliót propagandaosztályra költeni, amely egyes vélemények szerint egy láblógató, komolytalan gittegylet, akik másokon való egyszerű gúnyolódásukban élik ki magukat.
A mecseki erdők mesélhetnének
Péterffy nemrég még Gyurcsány Ferenccel parolázott, de ma már inkább utódjának, az új baloldali messiásnak, az egyszemélyes Tisza Párt narcisztikus vezérének igyekszik gesztusokat tenni. Zsák a foltját...Ha beszédében Pécs a fa, akkor valóságban a pécsiek alatt vágja a fát Péterffy. A mecseki erdők erről is mesélhetnek...