Ha ezt elkövetjük, garantáltan lebukunk!

Engem mindig megdöbbent, amikor valaki büszkén meséli, hogy „ügyesen megúszott” valamit az önkiszolgáló kasszánál. Szerintem ezeknek a trükközéseknek semmi értelme, hiszen a bolti dolgozók pontosan tudják, mik a leggyakoribb módszerek, és a kamerarendszerek is azonnal kiszúrják a gyanús mozdulatokat. A banántrükk – vagyis amikor valaki egy drágább terméket olcsó gyümölcsként üt be az önkiszolgáló kassza képernyőjén – már-már klasszikusnak számít, de valójában annyira átlátszó, hogy előbb-utóbb lebukás a vége.

Önkiszolgáló kassza okot adhat a trükközésre, de nem biztos, hogy érdemes

Fotó: MW

Kedvenc külföldi példám egy videó, amelyben egy PlayStation 5 konzolt mért le valaki, majd banán áráért próbálta kifizetni. Ez elsőre talán viccesnek és frappánsnak tűnhet, de valójában inkább szánalmas és rövidlátó. Az ilyen esetekben a tettes nemcsak saját magát, hanem az egész boltot is hátrányba hozza, hiszen a veszteségeket valahol pótolni kell – végső soron a tisztességes vásárlók fizetik meg.

Önkiszolgáló kassza: a trükközés után jön a lebukás!

Úgy gondolom, a bolti lopások ezen formája inkább a türelmetlenségből és a hamis okosság érzetéből fakad. De mi értelme van pár ezer forintért kockáztatni bírságot, rendőrségi ügyet vagy akár büntetett előéletet? A rövid távú „nyereség” eltörpül a hosszú távú következmények mellett. Én inkább fizetek tisztességesen, és megőrzöm a nyugalmamat – a lelkiismeretemen és a jogi helyzetemen egyaránt.

Ezért számomra a banántrükk és társai nem ügyeskedés, hanem kifejezetten ostoba kockázatvállalás, amelynek mindig van vesztese. És előbb-utóbb a trükköző is az lesz.