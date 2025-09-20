szeptember 20., szombat

Friderika névnap

30°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Itt a fordulat? Ettől megváltozik az albérletek ára

Az albérletárak alakulása az elmúlt években mind a bérlők, mind a befektetők számára forró téma lett. Most úgy tűnik, hogy az Otthon Start Program új fordulatot hozhat ebben a folyamatban.

Jusztin Levente

Személy szerint úgy érzem, az albérletárak alakulása ma már sokkal inkább társadalmi kérdés, mint piaci. Tavaly ősszel Pécsen még 150 ezer forint körül lehetett lakást bérelni, nyárra viszont már közel 200 ezret kellett fizetni – ezt a szintet egyszerűen nem tudják tartani a fiatalok vagy az egyetemisták. Most ugyan 180 ezer forint körül jár az átlag, de szerintem ez még mindig túl magas egy vidéki városban. Az Otthon Start Program tovább segíthet az árcsökkenésben?

Otthon Start program albérletárak Pécs
Itt az Otthon Start Program – ez segít az albérletbe költözőknek?
Fotó: MW

Az ingatlan.com adatai alapján a kínálat nő, országosan több mint 18 ezer lakás vár bérlőre. Én ezt jó hírnek tartom, hiszen ha nagyobb a választék, a tulajdonosok is kénytelenek mérsékelni az elvárásaikat. Azt is látom, hogy a KSH szerint lassult a drágulás üteme, de a statisztikák mögött emberi sorsok vannak: egy albérletár emelkedése sokaknak a mindennapi biztonság elvesztését jelentheti.

Otthon Start Program menti meg az albérletet keresőket?

Én bízom abban, hogy az Otthon Start Program tovább csökkenti a bérleti díjakat. Ha egyre többen döntenek a vásárlás mellett, a kereslet gyengül, és a bérlők végre előnyösebb helyzetbe kerülhetnek. Szerintem a piac akkor működik egészségesen, ha a lakhatás nem luxus, hanem alapvető lehetőség. Bár nem várok hirtelen zuhanást, a lassuló drágulás számomra azt üzeni: van esély arra, hogy a bérlők fellélegezzenek. Ha ez így lesz, az nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szinten is hatalmas nyereség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu