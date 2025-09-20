Itt a fordulat? Ettől megváltozik az albérletek ára

Személy szerint úgy érzem, az albérletárak alakulása ma már sokkal inkább társadalmi kérdés, mint piaci. Tavaly ősszel Pécsen még 150 ezer forint körül lehetett lakást bérelni, nyárra viszont már közel 200 ezret kellett fizetni – ezt a szintet egyszerűen nem tudják tartani a fiatalok vagy az egyetemisták. Most ugyan 180 ezer forint körül jár az átlag, de szerintem ez még mindig túl magas egy vidéki városban. Az Otthon Start Program tovább segíthet az árcsökkenésben?

Itt az Otthon Start Program – ez segít az albérletbe költözőknek?

Fotó: MW

Az ingatlan.com adatai alapján a kínálat nő, országosan több mint 18 ezer lakás vár bérlőre. Én ezt jó hírnek tartom, hiszen ha nagyobb a választék, a tulajdonosok is kénytelenek mérsékelni az elvárásaikat. Azt is látom, hogy a KSH szerint lassult a drágulás üteme, de a statisztikák mögött emberi sorsok vannak: egy albérletár emelkedése sokaknak a mindennapi biztonság elvesztését jelentheti.