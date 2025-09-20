1 órája
Itt a fordulat? Ettől megváltozik az albérletek ára
Az albérletárak alakulása az elmúlt években mind a bérlők, mind a befektetők számára forró téma lett. Most úgy tűnik, hogy az Otthon Start Program új fordulatot hozhat ebben a folyamatban.
Személy szerint úgy érzem, az albérletárak alakulása ma már sokkal inkább társadalmi kérdés, mint piaci. Tavaly ősszel Pécsen még 150 ezer forint körül lehetett lakást bérelni, nyárra viszont már közel 200 ezret kellett fizetni – ezt a szintet egyszerűen nem tudják tartani a fiatalok vagy az egyetemisták. Most ugyan 180 ezer forint körül jár az átlag, de szerintem ez még mindig túl magas egy vidéki városban. Az Otthon Start Program tovább segíthet az árcsökkenésben?
Az ingatlan.com adatai alapján a kínálat nő, országosan több mint 18 ezer lakás vár bérlőre. Én ezt jó hírnek tartom, hiszen ha nagyobb a választék, a tulajdonosok is kénytelenek mérsékelni az elvárásaikat. Azt is látom, hogy a KSH szerint lassult a drágulás üteme, de a statisztikák mögött emberi sorsok vannak: egy albérletár emelkedése sokaknak a mindennapi biztonság elvesztését jelentheti.
Lesz így lehetősége a fiataloknak? Egyre magasabbak az albérletárak
Otthon Start Program menti meg az albérletet keresőket?
Én bízom abban, hogy az Otthon Start Program tovább csökkenti a bérleti díjakat. Ha egyre többen döntenek a vásárlás mellett, a kereslet gyengül, és a bérlők végre előnyösebb helyzetbe kerülhetnek. Szerintem a piac akkor működik egészségesen, ha a lakhatás nem luxus, hanem alapvető lehetőség. Bár nem várok hirtelen zuhanást, a lassuló drágulás számomra azt üzeni: van esély arra, hogy a bérlők fellélegezzenek. Ha ez így lesz, az nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szinten is hatalmas nyereség.