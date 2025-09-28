Elveszett a város egyedisége? A Magasház mindannyiunké volt, az emléke velünk él

Nem volt hosszú életű a pécsi Magasház, de mégis komoly nyomot hagyott a város lakóiban és a településre érkezőkben. Egy alföldi ismerősömnek ez volt a tájékozódási pont, nekem pedig idővel a város egyik legbizarrabb építészeti szimbóluma. Egy hely, amelyet az iskolai terepgyakorlatainkon gyakran választottunk célpontnak: interjúkat készítettünk körülötte, és sokszor videóra vettük a ridegen álló monstrumot.

Mindenki szimbolikus épületként emlékszik a pécsi magasházra

Fotó: Laufer László

A Magasház még üresen is élt: legendákat szőtt köré a közvélemény, és valahogy mindig része maradt a városképnek. Nem lakóház volt már, inkább városi mementó, amely egyszerre idézte fel az 1970-es évek technológiai hitét és a kelet-európai barkácsolás tragikomikus valóságát. Az a bizonyos „kihagyott vödörnyi adalékanyag” nemcsak az épület végét jelentette, hanem a hitelesség hiányát is.

Pécsi Magasház: a város egyedisége elveszett?

Amikor végül lebontották, üresség maradt utána – de nemcsak fizikai értelemben. Mintha Pécs egyik sajátosságát veszítette volna el, amelyhez viszonyítani lehetett, amelyről beszélni lehetett. Személy szerint hiányzik, mert bár nem volt szép és nem volt biztonságos, mégis része volt a város identitásának. A Magasház sorsa számomra azt üzeni: nem minden hibát lehet kijavítani, de a története és az emléke így is megmarad velünk.