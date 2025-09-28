szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

4 órája

Elveszett a város egyedisége? A Magasház mindannyiunké volt, az emléke velünk él

Címkék#jegyzet#szimbólum#épület#Magasház

Pécsett a Magasház évtizedeken át a város egyik legmeghatározóbb jelképe volt, még ha inkább a kudarc szimbólumaként is maradt fenn az emlékezetben. A pécsi Magasház története egyszerre szól mérnöki hibáról, emberi mulasztásról, és arról, hogy mit kezd egy közösség egy kolosszális tévedéssel.

Jusztin Levente

Nem volt hosszú életű a pécsi Magasház, de mégis komoly nyomot hagyott a város lakóiban és a településre érkezőkben. Egy alföldi ismerősömnek ez volt a tájékozódási pont, nekem pedig idővel a város egyik legbizarrabb építészeti szimbóluma. Egy hely, amelyet az iskolai terepgyakorlatainkon gyakran választottunk célpontnak: interjúkat készítettünk körülötte, és sokszor videóra vettük a ridegen álló monstrumot.

pécsi magasház
Mindenki szimbolikus épületként emlékszik a pécsi magasházra
Fotó: Laufer László

A Magasház még üresen is élt: legendákat szőtt köré a közvélemény, és valahogy mindig része maradt a városképnek. Nem lakóház volt már, inkább városi mementó, amely egyszerre idézte fel az 1970-es évek technológiai hitét és a kelet-európai barkácsolás tragikomikus valóságát. Az a bizonyos „kihagyott vödörnyi adalékanyag” nemcsak az épület végét jelentette, hanem a hitelesség hiányát is.

Pécsi Magasház: a város egyedisége elveszett?

Amikor végül lebontották, üresség maradt utána – de nemcsak fizikai értelemben. Mintha Pécs egyik sajátosságát veszítette volna el, amelyhez viszonyítani lehetett, amelyről beszélni lehetett. Személy szerint hiányzik, mert bár nem volt szép és nem volt biztonságos, mégis része volt a város identitásának. A Magasház sorsa számomra azt üzeni: nem minden hibát lehet kijavítani, de a története és az emléke így is megmarad velünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu