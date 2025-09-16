Mikor lesz már vége ennek a féktelen hajszának? A gyermekek védelme a tét

Az utóbbi hónapokban az elektromos rollerek valóságos divathullámként árasztották el Magyarországot, köztük Baranya vármegyét is. Sokan örülnek neki, hiszen gyors, könnyű és környezetbarát közlekedési módnak tűnik. Azonban mára egyre több hírt hallani súlyos rolleres balesetekről, amelyeknek okozója vagy éppen áldozata elektromos rolleres volt. Nem véletlen: ezek az eszközök rendkívül veszélyesek tudnak lenni, főleg, ha felelőtlen kezekbe kerülnek.

Megszaporodott a rolleres balesetek száma Magyarországon.

Forrás: ChatGPT

Rolleres balesetek borzolják a kedélyeket: rengeteg gyermek érintett

A probléma gyökere részben abban rejlik, hogy jelenleg nincs megfelelő, pontos szabályozás az elektromos rollerek használatára. Nem egyértelmű, hogy járműnek vagy gyalogos eszköznek számítanak-e, milyen közlekedési sávban van helyük, és ki viseli a felelősséget egy baleset esetén. A rendőrség emiatt sokszor tehetetlen: hiába állítanak meg egy szabálytalan rollerezőt, pontosan behatárolt szabályok híján nem tudnak megfelelően fellépni. A rolleres balesetek száma pedig folyamatosan nő.

Mindeközben a felhasználói szokások is riasztóak. Sokan sisak nélkül közlekednek, ketten-hárman állnak rá ugyanarra a rollerre, és még kisgyerekek is száguldoznak velük, miközben a KRESZ alapvető szabályaival sincsenek tisztában. A sebességük elérheti a 25-60 km/órát, ami már egy kisebb motorhoz hasonló tempó, ám a védelmet nyújtó felszerelés teljesen hiányzik. Egy rossz mozdulat vagy kátyú is elég a súlyos sérüléshez – nemcsak a rolleres, hanem a gyalogosok és autósok számára is.

Divat lett az elektromos roller vásárlás

Az elektromos roller önmagában nem ördögtől való, de világos, hogy jelenlegi, szabályozatlan formájában komoly veszélyforrás. Az új KRESZ, amely várhatóan egyértelmű kereteket ad majd a használatuknak, talán megoldást jelenthet. Addig azonban mindenkinek saját felelőssége, hogy átgondolja: valóban megéri-e pár perc gyorsaságért kockára tenni a saját és mások biztonságát.