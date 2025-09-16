szeptember 16., kedd

Edit névnap

24°
+25
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendkívül balesetveszélyes

39 perce

Mikor lesz már vége ennek a féktelen hajszának? A gyermekek védelme a tét

Címkék#roller#jegyzet#KRESZ#balesetek

Nagyon várjuk már az új KRESZ-t. Tovább nő a rolleres balesetek száma Magyarországon.

Bama.hu
Mikor lesz már vége ennek a féktelen hajszának? A gyermekek védelme a tét

Balesetveszélyes módon használják az elektromos rollereket: ketten, hárman utaznak rajta, sisak nélkül.

Forrás: MW

Az utóbbi hónapokban az elektromos rollerek valóságos divathullámként árasztották el Magyarországot, köztük Baranya vármegyét is. Sokan örülnek neki, hiszen gyors, könnyű és környezetbarát közlekedési módnak tűnik. Azonban mára egyre több hírt hallani súlyos rolleres balesetekről, amelyeknek okozója vagy éppen áldozata elektromos rolleres volt. Nem véletlen: ezek az eszközök rendkívül veszélyesek tudnak lenni, főleg, ha felelőtlen kezekbe kerülnek.

rolleres balesetek
Megszaporodott a rolleres balesetek száma Magyarországon.
Forrás: ChatGPT

Rolleres balesetek borzolják a kedélyeket: rengeteg gyermek érintett

A probléma gyökere részben abban rejlik, hogy jelenleg nincs megfelelő, pontos szabályozás az elektromos rollerek használatára. Nem egyértelmű, hogy járműnek vagy gyalogos eszköznek számítanak-e, milyen közlekedési sávban van helyük, és ki viseli a felelősséget egy baleset esetén. A rendőrség emiatt sokszor tehetetlen: hiába állítanak meg egy szabálytalan rollerezőt, pontosan behatárolt szabályok híján nem tudnak megfelelően fellépni. A rolleres balesetek száma pedig folyamatosan nő.

Mindeközben a felhasználói szokások is riasztóak. Sokan sisak nélkül közlekednek, ketten-hárman állnak rá ugyanarra a rollerre, és még kisgyerekek is száguldoznak velük, miközben a KRESZ alapvető szabályaival sincsenek tisztában. A sebességük elérheti a 25-60 km/órát, ami már egy kisebb motorhoz hasonló tempó, ám a védelmet nyújtó felszerelés teljesen hiányzik. Egy rossz mozdulat vagy kátyú is elég a súlyos sérüléshez – nemcsak a rolleres, hanem a gyalogosok és autósok számára is.

Divat lett az elektromos roller vásárlás

Az elektromos roller önmagában nem ördögtől való, de világos, hogy jelenlegi, szabályozatlan formájában komoly veszélyforrás. Az új KRESZ, amely várhatóan egyértelmű kereteket ad majd a használatuknak, talán megoldást jelenthet. Addig azonban mindenkinek saját felelőssége, hogy átgondolja: valóban megéri-e pár perc gyorsaságért kockára tenni a saját és mások biztonságát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu