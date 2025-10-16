október 16., csütörtök

Jegyzet

1 órája

Tragédia után mozdult meg Baranya

Címkék#kutya#állatorvosi ügyelet#baleset

Továbbra sincs éjszakai állatorvosi ügyelet Baranyában, és ez nemcsak bosszantó, hanem sok esetben tragikus következményekkel járhat.

Tóth Viktória

Én magam is állattartó vagyok, jelenleg két tengerimalac lakik velem, korábban pedig kutyám volt. Pontosan tudom, milyen tehetetlen érzés az, amikor egy állat hirtelen rosszul lesz, és nincs hova fordulni segítségért. Amikor éjszaka történik a baj – láz, mérgezés, baleset, fulladás, roham – az ember minden percet örökkévalóságnak érez. És ha közben azzal kell szembesülnünk, hogy a legközelebbi éjszakai állatorvosi ügyelet csak Dunaföldváron elérhető, az szinte felfoghatatlan.

állatorvosi ügyelet
Éjszaka is szükség lenne állatorvosi ügyeletre (illusztráció)
Fotó: Karnok Csaba

Ezért kell az állatorvosi ügyelet

A napokban ismét történt egy tragikus eset, ami megrázta a baranyai állattartókat, és sokakban végleg betelt a pohár. Egyre többen mondják ki, hogy így nem mehet tovább. Helyi csoportokban, közösségi oldalakon, gazdás fórumokon is megindult a szervezkedés. Az emberek összefogtak, hogy végre legyen éjszakai állatorvosi ügyelet a vármegyében. 

A cél egyszerű, mégis életbevágó, biztosítani kell, hogy bármikor, a nap 24 órájában elérhető legyen szaksegítség azoknak az állatoknak, akikre családtagként tekintünk.

Sokan (főleg, akiknek nincs háziállata) hajlamosak azt hinni, hogy ha baj van az állat, majd reggelig kibírja. Ám aki valaha is látott szenvedő állatot, az tudja, hogy ez nem ilyen egyszerű. Egy tengerimalacnál, macskánál vagy kutyánál a néhány óra késlekedés is élet-halál kérdése lehet. Éppen ezért az, hogy 2025-ben, egy ekkora vármegyében még mindig nincs folyamatos állatorvosi ügyelet, nemcsak kényelmetlenség, hanem súlyos hiányosság, ami már sokak életét megnehezítette. Bízom benne, hogy a mostani összefogás valódi változást hozhat.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
