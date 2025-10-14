október 14., kedd

Tömegbalesetek Baranyában: ezen múlik a változás!

Hiába fejlődött a technika minden téren, a közlekedés nem lett biztonságosabb. Balesetek mindig is lesznek, ha marad ez a közlekedési morál az utakon.

Tóth Dávid
A vezetéstámogató rendszerek sem elegendőek.

Fotó: Löffler Péter

Az elmúlt hetekben ismét több súlyos tömegbaleset történt Baranya vármegye útjain. Súlyos sérüléssel járó karambolok, több autót megrongáló láncbalesetek – sajnos már-már megszokott hírek ezek a helyi sajtóban. Pedig ha fellapozzuk a Dunántúli Napló archívumát, gyorsan kiderül: nem új keletű problémáról van szó. Egyes útszakaszok már évtizedekkel ezelőtt is életveszélyesek voltak, csak a járművek és a körülmények változtak – az ember viszont alig.

balesetek
Balesetek voltak és lesznek is, ezen csak az emberek tudnak változtatni, nem a tecnhológia.
Forrás: MW

Balesetek mindig is voltak Baranya útjain

Hiába fejlődött óriásit az autóipar: ma már légzsákok, vezetéstámogató rendszerek, automata fékezés és sávelhagyásra figyelmeztető technológiák segítik a sofőröket. A statisztikák mégsem javulnak úgy, ahogy azt várnánk. Ennek egyik fő oka, hogy a közlekedési morál nem tartott lépést a technológiával. Sokan a biztonsági rendszerek mögé bújva bátrabban, felelőtlenebbül vezetnek. Az őszi időjárás csak tovább nehezíti a helyzetet: a nedves, csúszós utak, a korai sötétedés és a köd fokozott figyelmet követelnének – ehelyett sokan még mindig nyári reflexekkel ülnek volán mögé.

A követési távolság be nem tartása, a gyorshajtás, a figyelmetlenség és a türelmetlenség mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy pillanatnyi hiba súlyos következményekkel járjon. Az emberi tényező a leggyengébb láncszem, és ezen semmilyen modern technológia nem segít, ha a vezető maga nem felelősen gondolkodik.

Ideje lenne felismernünk, hogy az utak biztonságát nem az újabb autók, hanem a régi, elfeledett erények adják: türelem, figyelem és egymás iránti tisztelet. Mert amíg ezek hiányoznak, addig a Dunántúli Napló archívumai tovább gyarapodnak majd újabb és újabb balesetek híreivel.

 

