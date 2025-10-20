október 20., hétfő

A nem, az nem! Ugye?

1 órája

Mit tegyünk akkor, ha a gyerek megeszik egy terméket a boltban?

Címkék#szabály#péksütemény#tragédia

Szülőként biztos nehéz higgadtan végigvárni egy vásárlást, miközben a gyerek sírva követeli a kiflit. A boltban evés kérdése számomra nem fekete-fehér, hanem a józan ész és az emberi helyzetek mérlegelésén alapul.

Jusztin Levente

Úgy gondolom, hogy ha egy gyermek éhes, és a szülő odaad neki egy – később kifizetett – péksüteményt vagy kekszet, az nem tragédia, hanem egy egyszerű élethelyzet kezelése. Ugyanez igaz egy felnőttre is: ha valaki rosszul lesz és megiszik egy üdítőt – különösen egy cukrosat –, majd a kasszánál rendezi az árát, az számomra abszolút elfogadható. A lényeg az, hogy bizonyítható legyen a boltban evés, ne hordozza magában a lopás gyanúját.

boltban evés
Szerintem nincsen gond a boltban evéssel, de mi a helyzet a péksütik esetében? Fotó: MW

Mikor is probléma a boltban evés?

A legnagyobb kérdés valóban a péksüteményeknél merül fel. Egy csomag üdítő maradéka vagy üres palackja egyértelmű bizonyíték, de egy már eltűnt kiflit nem lehet könnyen rögzíteni a rendszerben. Itt látom jogosnak az áruházak óvatosságát. Mégis, szerintem egy együttműködésen alapuló megoldás – például ha a szülő azonnal szól a pékség munkatársának, hogy a gyerek elfogyasztott egy darabot – működőképes és korrekt lehet. Ez a gesztus és a szülői felelősség egyértelművé teszi, hogy nincs lopási szándék, csupán egy helyzet megoldása történt.

A boltok részéről értem az elvet: a fizetés előtt a termék az ő tulajdonuk, és szabályokra szükség van. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy egy túl szigorú, minden élethelyzetet kizáró elutasítás nem tükrözi a valóságot. A vásárlók nem ellenségek, hanem emberek – köztük síró gyerekkel küzdő szülők és rosszullét szélén álló felnőttek. A bizalom és a kommunikáció sokszor jobb irány, mint a merev tiltás.

Számomra a kulcspont az őszinte szándék: ha valaki úgy eszik meg valamit, hogy utólag tisztességgel kifizeti, azzal nincs baj. A „megettem, itt a csomagolás” helyzetekben a józan hozzáállás többet ér, mint a rideg szabályok papírszerű betartása.

 

