Több mint tökfaragás: beszélgetés az élet nagy dolgairól

Lehet, hogy nehezünkre esik, de bevallhatjuk őszintén, hogy a mai rohanó világ nem kedvez a családnak, a családi programoknak. Pedig a családdal együtt töltött pillanatok jelentik azt a fórumot, ahol életünk legfontosabb témái merülhetnek fel, legmeghatározóbb kérdései dőlhetnek, rendeződhetnek el.

A tökfaragás legyen családi program, sok téma felmerülhet közben. Fotó: MW / Forrás: MW

Ez nem csak arra ad lehetőséget, hogy az ember a „drága idejéből” egy-egy kiszakított darabot együtt töltsön azokkal, akik fontosak számára, hanem arra is, hogy az ilyen alkalmakon megossza gondolatait a többiekkel, esetleg példát, utat mutasson, legfőképpen gyerekeinek.

Családi program lehet a tökfaragás is

Aktuálisan ilyen családi program a halloween-i tökfaragás is. Egy olyan alkalom, ahol együtt van jelen a kreatív vidámság, de a halál, az elmúlás gondolata is. Utóbbiakat bokros teendőik között hajlamosak az emberek, a családok tabuként kezelni – hát a halottak napja és a mindenszentek előkészületeinél mi is lenne jobb lehetőség arra, hogy az ember rendbe tegye az elmúlással kapcsolatos gondolatokat a gyerekei fejében?

Mert ne gondoljuk azt – erről már saját tapasztalataim is vannak – hogy attól, hogy nem beszélnek róla, a srácok fejében nem motoszkálnak ott ezek a gondolatok, nem fogalmazódnak meg ilyen kérdések. Osszuk hát meg őket, adjunk válaszokat, mutassunk megoldást jelentő példákat.

Lehet, hogy egyes témák családi program keretében sem könnyűek, de érdemes bevállalni őket. Lehet, hogy ez a nehezebb út, viszont így a gyerek sem a könnyebbet választja, és nem (csak) a netet bújja, a mesterséges intelligenciát kérdezi a témakörben.