Ősszel a denevérek is szállást keresnek – akár nálunk is

A denevérek igazán hasznos állatok: szúnyogokat, éjszakai rovarokat fogyasztanak, vagyis igazi biológiai rovarirtók. Egy denevér akár több száz szúnyogot is elfogyaszt egyetlen éjszaka alatt, nem semmi! Ha jobban belegondolunk, mennyivel békésebbek lehetnek a nyári esték az ő „munkájuknak” köszönhetően, máris más szemmel nézünk rájuk. Mégis, amikor betévednek a lakásba, első reakciónk a pánik. Pedig a megoldás egyszerű: a nemzeti park szakemberei is azt javasolják, hogy nyissunk ki minden ablakot, húzzuk szét a függönyt, kapcsoljuk le a villanyt, és hagyjuk magára az állatot. Ő majd megtalálja az utat kifelé.

Denevér: félelmetes vagy cuki? Fotó: MW

A denevér védett állat

Érdemes azt is tudni, hogy a denevérek védett állatok. Nemcsak hasznosságuk miatt, hanem mert egyre kevesebb élőhelyük marad, így sokszor kénytelenek hozzánk közelebb merészkedni. Tulajdonképpen mi vesszük el az otthonaikat, a régi padlásokat, odvas fákat, nyugodt zugokat, ahová egykor behúzódtak.