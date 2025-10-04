2 órája
Ősszel a denevérek is szállást keresnek – akár nálunk is
Az ősz beköszöntével nemcsak mi húzódunk be a melegebb helyekre, hanem a poloskák és a denevérek is. Bevallom, én is ösztönösen összerezzenek, ha egy ilyen szárnyas állatka suhan el a fejem fölött, de jó tudni, hogy a denevérek nem akarnak rosszat. Sőt, valaki szerint még aranyosak is tudnak lenni. Na persze nem a lakásban!
A denevérek igazán hasznos állatok: szúnyogokat, éjszakai rovarokat fogyasztanak, vagyis igazi biológiai rovarirtók. Egy denevér akár több száz szúnyogot is elfogyaszt egyetlen éjszaka alatt, nem semmi! Ha jobban belegondolunk, mennyivel békésebbek lehetnek a nyári esték az ő „munkájuknak” köszönhetően, máris más szemmel nézünk rájuk. Mégis, amikor betévednek a lakásba, első reakciónk a pánik. Pedig a megoldás egyszerű: a nemzeti park szakemberei is azt javasolják, hogy nyissunk ki minden ablakot, húzzuk szét a függönyt, kapcsoljuk le a villanyt, és hagyjuk magára az állatot. Ő majd megtalálja az utat kifelé.
A denevér védett állat
Érdemes azt is tudni, hogy a denevérek védett állatok. Nemcsak hasznosságuk miatt, hanem mert egyre kevesebb élőhelyük marad, így sokszor kénytelenek hozzánk közelebb merészkedni. Tulajdonképpen mi vesszük el az otthonaikat, a régi padlásokat, odvas fákat, nyugodt zugokat, ahová egykor behúzódtak.
Szóval, ha idén ősszel egy denevér bekopogtat az ablakon, próbáljunk meg nem pánikolni. Gondoljunk rá úgy, mint egy apró, repülő éjszakai vendégre, aki csak menedéket keresne. Nem ellenség, inkább hasznos segítőtárs, aki segít, hogy kevesebb szúnyog csípjen meg minket egy esti séta alkalmával.