október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vélem-én

49 perce

Rezsihorror a küszöbön? Most kell eldönteni, mivel fűtesz télen

Címkék#radiátor#kályha#költség#kazán#tarifa#fa

Az évnek ebben az időszakában a fűtés kifizetése a legdrágább tétel a családok számára. És a fűtés bizony könnyen eret vághat a család kasszáján.

Kaszás Endre
Rezsihorror a küszöbön? Most kell eldönteni, mivel fűtesz télen

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Proxima Studio

Kilowatt-óra, mázsa, köbméter – mindezekkel a mértékegységekkel, no és persze a hozzájuk kapcsolódó tarifákkal kell mindenek előtt tisztában lennünk akkor, amikor fűtést, annak a rezsire gyakorolt hatását tervezzük. Manapság ez nem tréfa dolog, hiszen a fűtés költségeinek kifizetése a legnagyobb tétel a háztartásokban.

A téli fűtés költsége a legnagyobb tétel a családi költségvetésben
A téli fűtés költsége a legnagyobb tétel a családi költségvetésben
Fotó: MW / Forrás:  MW

Hogy semmiképpen ne legyen egyszerű a dolgunk, itt vannak a használható tüzelőanyagok, a földgáz, a fa, napjainkban már egye kevésbé a szén és az olaj. Nem szabad viszont elfeledkeznünk az időről időre előbukkanó alternatív fűtési módozatokról sem, ami aktuálisan a klímaberendezéssel való fűtés.

Manapság egyre nagyobb kihívás a fűtés módjának kiválasztása is

Hogy melyik fűtési módot válasszuk? Ennek eldöntése már pusztán a tüzelőanyagok - az elektromos áram, a földgáz, a tűzifa - tarifáinak megismerése után sem könnyű, hiszen ha csak az elmúlt tíz év ármozgását nézzük, az nem könnyíti meg a dolgunkat. Mielőtt valamelyik technológia mellett elköteleznénk magunkat, nem árt körülnézni a hőtermelő berendezések - kályhák, kazánok, radiátorok, fűtőklímák - piacán, hiszen ezek ára hosszú távon épül be fűtési költségeinkbe.

Hogy végképp ne legyen egyszerű a dolgunk, vegyük számításba azt is, hogy bármelyik technológia és berendezései iránt érdeklődünk, az üzletekben, a tervezőasztaloknál általában az éppen szóban forgó változatot hozzák ki perspektivikusnak. Ezért, ha csak lehetséges, mindenképpen érdemes független szakértő véleményét, ha kapunk, ajánlását meghallgatni és figyelembe venni.

Mert egy elhamarkodott, átgondolatlan döntés esetében duplán is eret vághat rajtunk a fűtés.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu