Rezsihorror a küszöbön? Most kell eldönteni, mivel fűtesz télen

Kilowatt-óra, mázsa, köbméter – mindezekkel a mértékegységekkel, no és persze a hozzájuk kapcsolódó tarifákkal kell mindenek előtt tisztában lennünk akkor, amikor fűtést, annak a rezsire gyakorolt hatását tervezzük. Manapság ez nem tréfa dolog, hiszen a fűtés költségeinek kifizetése a legnagyobb tétel a háztartásokban.

A téli fűtés költsége a legnagyobb tétel a családi költségvetésben

Fotó: MW / Forrás: MW

Hogy semmiképpen ne legyen egyszerű a dolgunk, itt vannak a használható tüzelőanyagok, a földgáz, a fa, napjainkban már egye kevésbé a szén és az olaj. Nem szabad viszont elfeledkeznünk az időről időre előbukkanó alternatív fűtési módozatokról sem, ami aktuálisan a klímaberendezéssel való fűtés.

Manapság egyre nagyobb kihívás a fűtés módjának kiválasztása is

Hogy melyik fűtési módot válasszuk? Ennek eldöntése már pusztán a tüzelőanyagok - az elektromos áram, a földgáz, a tűzifa - tarifáinak megismerése után sem könnyű, hiszen ha csak az elmúlt tíz év ármozgását nézzük, az nem könnyíti meg a dolgunkat. Mielőtt valamelyik technológia mellett elköteleznénk magunkat, nem árt körülnézni a hőtermelő berendezések - kályhák, kazánok, radiátorok, fűtőklímák - piacán, hiszen ezek ára hosszú távon épül be fűtési költségeinkbe.

Hogy végképp ne legyen egyszerű a dolgunk, vegyük számításba azt is, hogy bármelyik technológia és berendezései iránt érdeklődünk, az üzletekben, a tervezőasztaloknál általában az éppen szóban forgó változatot hozzák ki perspektivikusnak. Ezért, ha csak lehetséges, mindenképpen érdemes független szakértő véleményét, ha kapunk, ajánlását meghallgatni és figyelembe venni.

Mert egy elhamarkodott, átgondolatlan döntés esetében duplán is eret vághat rajtunk a fűtés.