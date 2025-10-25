51 perce
Imádják őket Baranyában – a gólya, a mi madarunk
A gólya a mi madarunk. A gólya nem csak a magyar vidéki élet kedves látványt nyújtó vándora, hozzá számos hiedelem, népszokás kötődik. Nem véletlenül szeretjük, óvjuk őket annyira.
Ha többször nem, évente kétszer biztosan felkapjuk a fejünket, ha a gólya szerepel a hírekben. Egyszer, amikor az első vándorló madarak tavasszal megérkeznek, majd pedig akkor, amikor ősszel az előttük álló hosszú visszaútra készülődnek.
Pedig ezek a kedves madarak márciustól szeptember-októberig folyamatosan velünk vannak. Élőben. Utóbbit azért érdemes külön kihangsúlyozni, mert a Kölkedi Gólyamúzeumnak köszönhetően jelenlétük gyakorlatilag folyamatos.
Akik még nem jártak ott, azok nem tudhatják, hogy a kölkedi A múzeum európai kitekintésben is egyedülálló tematikus kiállítás, ami egyetlen állatfaj, a fehér gólya köré szerveződött. Hasonló létesítmény csak a lengyelországi Klopot településen van, ennek köszönhetően a gólyatárlat nemcsak a hazai természetkedvelők körében népszerű, a külföldi turisták közül is sokan érdeklődnek iránta.
A gólya irodalmi, néprajzi vonatkozásai is megtalálhatók a múzeumban
A múzeumban megismerkedhetünk a fehér gólyák táplálkozásával, fészkelési szokásaival, vonulásukkal. Kitekintést kapunk a gólyák családjának valamennyi tagjáról, melyek közül hazánkban csak két faj él. A gólya irodalmi, néprajzi vonatkozásai is megtalálhatók itt. Költési időszakban a környező villanyoszlopokon élőben is megtekinthető a gyönyörű madár.
Az érdeklődést tekintve igazán kedvező gólyahír, hogy állami támogatás segítségével egy új múzeumépület fejlesztésébe kezd a fenntartó Duna-Dráva Nemzeti Park. A létesítmény megjelenése mi másra emlékeztethetne, mint egy gólyafészekre.
