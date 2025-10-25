Imádják őket Baranyában – a gólya, a mi madarunk

Ha többször nem, évente kétszer biztosan felkapjuk a fejünket, ha a gólya szerepel a hírekben. Egyszer, amikor az első vándorló madarak tavasszal megérkeznek, majd pedig akkor, amikor ősszel az előttük álló hosszú visszaútra készülődnek.

Baranyában több oka is van annak, hogy sokan gondolják úgy, a gólya a mi madarunk

Pedig ezek a kedves madarak márciustól szeptember-októberig folyamatosan velünk vannak. Élőben. Utóbbit azért érdemes külön kihangsúlyozni, mert a Kölkedi Gólyamúzeumnak köszönhetően jelenlétük gyakorlatilag folyamatos.

Akik még nem jártak ott, azok nem tudhatják, hogy a kölkedi A múzeum európai kitekintésben is egyedülálló tematikus kiállítás, ami egyetlen állatfaj, a fehér gólya köré szerveződött. Hasonló létesítmény csak a lengyelországi Klopot településen van, ennek köszönhetően a gólyatárlat nemcsak a hazai természetkedvelők körében népszerű, a külföldi turisták közül is sokan érdeklődnek iránta.

A gólya irodalmi, néprajzi vonatkozásai is megtalálhatók a múzeumban

A múzeumban megismerkedhetünk a fehér gólyák táplálkozásával, fészkelési szokásaival, vonulásukkal. Kitekintést kapunk a gólyák családjának valamennyi tagjáról, melyek közül hazánkban csak két faj él. A gólya irodalmi, néprajzi vonatkozásai is megtalálhatók itt. Költési időszakban a környező villanyoszlopokon élőben is megtekinthető a gyönyörű madár.

Az érdeklődést tekintve igazán kedvező gólyahír, hogy állami támogatás segítségével egy új múzeumépület fejlesztésébe kezd a fenntartó Duna-Dráva Nemzeti Park. A létesítmény megjelenése mi másra emlékeztethetne, mint egy gólyafészekre.