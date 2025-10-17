október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ideje változtatni

1 órája

Egy hajszálon múlik az életünk, minden nap egy orosz rulett (VIDEÓ)

Címkék#szabály#gyalogos#jegyzet#autósok

75 százalékban nem a gyalogos a hibás, ám ez mit sem számít. A gyalogosgázolások száma egy kis odafigyeléssel csökkenthető lenne.

Tóth Dávid
Egy hajszálon múlik az életünk, minden nap egy orosz rulett (VIDEÓ)

A gyalogátkelőhelyek óvatos megközelítése és használata is kiemelten fontos.

Forrás: MW

Fotó: KISS ANNAMARIE

A friss statisztikák szerint Baranya vármegyében a gyalogosgázolások többségéért nem maguk a gyalogosok, hanem az autósok, rolleresek és kerékpárosok a felelősek. Ez első hallásra megnyugtató adatnak tűnhet a gyalogosok szempontjából – hiszen nem ők okozzák a legtöbb balesetet –, ám a valóság ennél jóval kegyetlenebb. Egy közúti balesetnél a fizikai sérülések és a veszteségek mindig azokra hárulnak, akik a legkevésbé védettek. És ez a gyalogos.

gyalogosgázolások
A gyalogosgázolások száma csakis több odafigyeléssel csökkenthető.
Fotó: © Cseh Gábor / Forrás: MW

Sokszor centiken múlnak a gyalogosgázolások 

Pécs utcáin nap mint nap látni, hogy a közlekedési kultúra több ponton is recseg-ropog. Gyalogosok futnak át a négysávos úton, sokszor pár méterre a gyalogátkelőtől, miközben autósok a megengedett sebességnél jóval gyorsabban közelítik meg a zebrákat. Mindkét viselkedés veszélyes és felelőtlen, mégis, a következmények aránytalanul sújtják a gyalogost. Egy elhibázott lépés, vagy egy rosszul megválasztott sebesség dönthet élet és halál között. A gyalogosgázolások száma könnyedén csökkenthető lenne.

Az elektromos rollerek és kerékpárok elterjedése új kihívást is hozott. Sok rolleres figyelmen kívül hagyja a forgalmi szabályokat, a járdán száguldozik, vagy piros lámpánál is áthajt – gyakran épp a gyalogosokat sodorva veszélybe. A közlekedés azonban nem verseny, hanem együttműködés: minden résztvevőnek alkalmazkodnia kell a másikhoz.

A megoldás nem csupán a szigorúbb rendőri ellenőrzésben rejlik, hanem a szemléletváltásban. Több empátiára, türelemre és előrelátásra van szükség mindenki részéről. Az autós lassítson, ha zebra közelébe ér; a gyalogos nézzen körül, mielőtt lelép; a rolleres pedig tartsa tiszteletben a közlekedés írott és íratlan szabályait.

A statisztikák mögött emberi sorsok, családok, tragédiák állnak. Ha mindenki csak egy kicsit jobban figyelne oda, Baranya útjai is biztonságosabbá válhatnának — mindannyiunk számára.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu