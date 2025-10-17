Egy hajszálon múlik az életünk, minden nap egy orosz rulett (VIDEÓ)

A friss statisztikák szerint Baranya vármegyében a gyalogosgázolások többségéért nem maguk a gyalogosok, hanem az autósok, rolleresek és kerékpárosok a felelősek. Ez első hallásra megnyugtató adatnak tűnhet a gyalogosok szempontjából – hiszen nem ők okozzák a legtöbb balesetet –, ám a valóság ennél jóval kegyetlenebb. Egy közúti balesetnél a fizikai sérülések és a veszteségek mindig azokra hárulnak, akik a legkevésbé védettek. És ez a gyalogos.

A gyalogosgázolások száma csakis több odafigyeléssel csökkenthető.

Fotó: © Cseh Gábor / Forrás: MW

Sokszor centiken múlnak a gyalogosgázolások

Pécs utcáin nap mint nap látni, hogy a közlekedési kultúra több ponton is recseg-ropog. Gyalogosok futnak át a négysávos úton, sokszor pár méterre a gyalogátkelőtől, miközben autósok a megengedett sebességnél jóval gyorsabban közelítik meg a zebrákat. Mindkét viselkedés veszélyes és felelőtlen, mégis, a következmények aránytalanul sújtják a gyalogost. Egy elhibázott lépés, vagy egy rosszul megválasztott sebesség dönthet élet és halál között. A gyalogosgázolások száma könnyedén csökkenthető lenne.

Az elektromos rollerek és kerékpárok elterjedése új kihívást is hozott. Sok rolleres figyelmen kívül hagyja a forgalmi szabályokat, a járdán száguldozik, vagy piros lámpánál is áthajt – gyakran épp a gyalogosokat sodorva veszélybe. A közlekedés azonban nem verseny, hanem együttműködés: minden résztvevőnek alkalmazkodnia kell a másikhoz.

A megoldás nem csupán a szigorúbb rendőri ellenőrzésben rejlik, hanem a szemléletváltásban. Több empátiára, türelemre és előrelátásra van szükség mindenki részéről. Az autós lassítson, ha zebra közelébe ér; a gyalogos nézzen körül, mielőtt lelép; a rolleres pedig tartsa tiszteletben a közlekedés írott és íratlan szabályait.