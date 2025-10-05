október 5., vasárnap

Előremutató intézkedések

54 perce

Megpróbáljuk kicselezni a halált a baranyai utakon

Sokak szemében ellenszenvet váltott ki az október 1-től életbe lépő változás az 58-as úton. Halálos baleset is történt ezen az útszakaszon pár évvel ezelőtt.

Bama.hu
Megpróbáljuk kicselezni a halált a baranyai utakon

Nagy vita alakult ki, vajon tényleg kellenek a közlekedési lámpák a pécsudvardi elágazóhoz?

Fotó: Löffler Péter

Az elmúlt napokban élesítették a közlekedési lámpát a pécsudvardi elágazásnál – ott, ahol pár éve halálos baleset történt, és ahol azóta is sokan félve hajtottak át. A döntés nagy vitát váltott ki: egyesek szerint felesleges a lámpa, mert csak lassítja a városból ki- és befelé tartó forgalmat, mások viszont úgy vélik, végre történt valami a biztonság érdekében.

halálos baleset
Halálos baleset is történt a veszélyes útszakaszon pár éve.
Fotó: Löffler Péter

Ne legyen több halálos baleset

Én az utóbbiakkal értek egyet. Egyetlen emberélet is több, mint amennyit elveszíthetünk a közlekedésben. Ha egy lámpa, ha egy plusz megállás, ha néhány perc késés is kell ahhoz, hogy egy család ne veszítse el gyermekét, szülőjét vagy nagyszülőjét az úton, akkor azt az áldozatot meg kell hoznunk. A közlekedés nem csupán a haladásról szól, hanem arról is, hogy mindenki épségben érjen haza. Túl sok volt már a halálos baleset Baranya útjain.

Természetesen érthető a türelmetlenség. Reggel, munkába menet mindenki siet, senki sem szeret dugóban állni. De gondoljunk csak bele: mennyi ideig tart egy piros lámpánál várni? Fél perc, egy perc? Egy baleset következményeivel szemben ez elenyésző idő. A közlekedésbiztonság mindig többet ér, mint a gyorsaság.

Az is igaz, hogy a lámpa önmagában nem old meg mindent. Továbbra is szükség lesz fegyelmezett sofőrökre, a szabályok betartására, figyelmes vezetésre. De az új rendszer mégis egy lépés a jó irányba. Az útkereszteződések mindig a legveszélyesebb pontok a forgalomban, ezért minden, ami rendezettebbé, kiszámíthatóbbá teszi az áthaladást, életeket menthet.

Lehet vitatkozni a forgalom lassításán, lehet panaszkodni a torlódásra – de amikor arról beszélünk, hogy hány ember nem szenved majd balesetet a pécsudvardi elágazásnál, talán mindannyian belátjuk: ez a lámpa szükséges volt, és a közlekedésünk kultúráját is előrébb viheti.

