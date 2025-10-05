Megpróbáljuk kicselezni a halált a baranyai utakon

Az elmúlt napokban élesítették a közlekedési lámpát a pécsudvardi elágazásnál – ott, ahol pár éve halálos baleset történt, és ahol azóta is sokan félve hajtottak át. A döntés nagy vitát váltott ki: egyesek szerint felesleges a lámpa, mert csak lassítja a városból ki- és befelé tartó forgalmat, mások viszont úgy vélik, végre történt valami a biztonság érdekében.

Halálos baleset is történt a veszélyes útszakaszon pár éve.

Fotó: Löffler Péter

Ne legyen több halálos baleset

Én az utóbbiakkal értek egyet. Egyetlen emberélet is több, mint amennyit elveszíthetünk a közlekedésben. Ha egy lámpa, ha egy plusz megállás, ha néhány perc késés is kell ahhoz, hogy egy család ne veszítse el gyermekét, szülőjét vagy nagyszülőjét az úton, akkor azt az áldozatot meg kell hoznunk. A közlekedés nem csupán a haladásról szól, hanem arról is, hogy mindenki épségben érjen haza. Túl sok volt már a halálos baleset Baranya útjain.