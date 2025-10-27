Halálos baleset Ausztriában: ez a valódi tragédia!

Először csak a hír fut át rajtunk: halálos baleset történt az A9-es osztrák autópályán, két baranyai férfi életét vesztette, mert egy ittas sofőr felelőtlenül előzött. Aztán, amikor megtudjuk, hogy ők is azok közé tartoztak, akik hétről hétre, hónapról hónapra útra kelnek, hogy külföldön keressenek többet a családjuk boldogulásáért, összeszorul a szívünk. Hiszen ismerjük ezt a történetet: a hét elején indulás, péntek késő esti hazaérkezés, fáradt ölelés a gyereknek, gyors házimunka, családi rohanás, majd vasárnap este újra a csomagolás. És közben azt hisszük, hogy egyszer majd megéri.

Egy újabb halálos baleset tanulsága lehet: mi a fontosabb az életünkben? Fotó: FF Lang / Forrás: steiermark.orf.at

Miért csak egy halálos balesetnél gondolunk arra, mi a fontos?

De érdemes feltenni a kérdést: valóban megéri? Feláldozni a jelen pillanatok értékét egy talán soha be nem következő jobb jövőért? Mert hiába lesz nagyobb tévé vagy szebb autó, ha a gyermek az apját csak videohívásban látja. Hiába nő a bankszámla, ha minden út veszéllyel jár, és egyetlen részeg sofőr tönkretehet mindent. Ez a két fiatal férfi talán csak annyit szeretett volna, hogy jobb életet biztosítson szeretteinek. Ehelyett már soha többé nem térhetnek haza.