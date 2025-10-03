október 3., péntek

Baranyai csoda: a Zengő kilátó mindent vitt az Év Kilátója versenyben

Mindig megnyugtató dolog, amikor a hírek javuló kilátásokról szólnak. A javuló kilátások ugyanis általában jó érzéssel töltik el a hétköznapi embereket.

Kaszás Endre

A javuló kilátások - jól tudjuk - nem csak hétköznapi dolgainkra, egészségünkre, közérzetünkre, munkahelyi előmenetelünkre, anyagi helyzetünkre vonatkoznak.

Javuló kilátások: mi másról, mint erről szól a Zengő kilátó országos első helye
Javuló kilátások: mi másról, mint erről szól a Zengő kilátó országos első helye Fotó: MW

A napokban egy családi esemény alkalmából a pécsi TV-torony éttermében ünnepeltünk. Az ételek megrendelése után volt alkalmunk egy igencsak emlékezetes negyedórát tölteni a legmagasabb hazai épület teraszán. Végig járva a kerengőn, meggyőződhettünk róla, hogy valójában milyenek is a kilátások a Mecsek egyik legmagasabb pontjáról. Jó pár évtizede jártam ott fönt utoljára, de mondhatom, fenséges látvány.

Az Év Kilátója cím elnyerése mi másról, mint javuló kilátásokról árulkodik

Hegyes, dimbes-dombos vidéken élve elégedetten állapíthatjuk meg, hogy kilátók dolgában mindenképpen jól állunk. Az önmagában is idegenforgalmi vonzerőként működő Mecsek több pontján is épült turistacsalogató torony, amik méltán népszerűek a kirándulók, a természetbarátok körében. Sikerüket legújabban méltán fémjelzi az Év Kilátója címet elnyert Zengő kilátó. A közönségszavazatok alapján felállított rangsor első helyének értékét növeli, hogy a Mecsek éke kétszer annyi voksot kapott, mint az utána következő második helyezett kilátó.

Túrázóként tudhatjuk, hogy milyen jó érzés, amikor megpillantjuk a végcélként kitűzött tornyot magunk előtt. Aztán megmászva az építményt, gyönyörködhetünk a csodálatos látványban, a kilátásban. Sokan tudhatjuk, hogy mindkettő páratlan, felfedezésre szólító élmény.

Így bátran állíthatjuk, hogy Baranya megyében ebből a szempontból kiváltként jók a kilátások.

 

