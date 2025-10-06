Egy élet sem hulladék – gondolatok a vajszlói kóbor kutya ügyéről

Hónapok óta tart a vita Vajszlón egy folyamatosan kóborló kutya sorsáról. Egyesek szerint a helyzet „megoldása” az lenne, ha az állatot elaltatnák vagy kilőnék, mert „veszélyes”, „nem lehet elkapni”, és „csak a baj van vele”. Csakhogy az igazi baj nem a kutyával van – hanem velünk, emberekkel, és a felelőtlen állattartókkal. A kóbor kutyák ügyét nem az állatoknak kell megoldani.

A kóbor kutyák szinte minden településen megjelentek.

Fotó: Szabó Imre / Forrás: MW

Kóbor kutyák uralkodnak több településen

A kóbor kutyák nem maguktól kerülnek az utcára. Valaha mindegyiknek volt gazdája, aki etette, simogatta, majd egyszerűen megunta, elköltözött, vagy hagyta elszaporodni a kölyköket. A felelőtlen állattartás nemcsak erkölcsi, hanem társadalmi probléma is: tele vannak a menhelyek, miközben újabb és újabb állatok kerülnek utcára, kiszolgáltatva az éhségnek, az időjárásnak és az emberek kíméletlenségének.

Nem a kutyát kell büntetni azért, mert túlélni próbál. Sokkal inkább azokat, akik miatt ilyen helyzetek egyáltalán létrejönnek. A törvények ugyan léteznek, de a gyakorlatban ritkán alkalmazzák őket kellő szigorral. Pedig amíg a felelőtlen szaporítás, a chip hiánya vagy a magára hagyás következmények nélkül marad, addig újra és újra lesznek vajszlói, pécsi vagy épp budapesti kóbor kutyák.

Az állat nem eszköz, nem tárgy, amit ha kényelmetlenné válik, egyszerűen „eltüntetünk”. Érez, fél, ragaszkodik – és ha bántják, védekezik. A mi felelősségünk, hogy biztonságos és humánus megoldásokat találjunk: befogást, rehabilitációt, örökbeadást, nem pedig halálos ítéletet.

A vajszlói kutya története nemcsak egy állatról szól, hanem a sok hasonló helyzetbe kerülő házi kedvencről. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy egy-egy életről beszélünk. A probléma megoldásának kulcsa nem a védtelen állatok kezében van, nekünk embereknek kell sokkal felelősségteljesebben viselkednünk.