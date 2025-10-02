október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

25 perce

Itt a megoldás: így könnyebb lenne a baranyai közlekedés!

Címkék#busz#Mecsek#út#Pécs#vasútvonal

Komló és Pécs között nap mint nap rengetegen ingáznak, mégis sokszor kiszámíthatatlan a közlekedés. A vasútvonal Komló és Pécs között nemcsak kényelmesebb, hanem biztonságosabb alternatívát is jelenthetne.

Jusztin Levente

Sokszor érzem úgy, hogy az ingázás maga a napi lutri. Komlóról Pécsre dolgozni vagy tanulni járni buszon gyakran idegőrlő, és nem egyszer tapasztaltam már, hogy a körülmények teljesen keresztülhúzzák a terveimet. Legutóbb például a sofőr egy ismerősömet nem engedte fel a járatra, mert egyszerűen nem volt hely. Ilyenkor nemcsak a késés okoz stresszt, hanem az is, hogy gyakorlatilag semmi beleszólása nincs az embernek a helyzetbe.

Komló Pécs vasútjárat
Pécs és Komló között egyszerűbb lenne egy ilyen vonattal közlekedni?
Fotó: MW

Sok bajtól mentené meg a komlóiakat egy vasútvonal

Télen a probléma még súlyosabb: a Mecsek emelkedőin sokszor küszködnek a buszok, előfordult, hogy a hó vagy a jeges út miatt nem tudtak feljutni, így Pécs számomra elérhetetlenné vált. Ezek az élmények újra és újra felvetik bennem a kérdést: miért nincs egy korszerű vasútvonal a két város között? Egy vonatjárat sokkal megbízhatóbb lenne, hiszen nem függene a forgalmi dugóktól, az időjárás szeszélyeitől, és biztosítaná, hogy mindenkinek jusson hely.

A vasút ráadásul nemcsak az utasoknak jelentene könnyebbséget, hanem a térség fejlődését is előmozdítaná. Komló gazdaságilag hátrányos helyzetben lévő város, és egy Pécsre vezető vasúti összeköttetés új munka- és tanulási lehetőségeket nyitna meg az itt élők számára. Nem beszélve arról, hogy környezetbarátabb közlekedési formáról van szó, amely hosszú távon fenntarthatóbb, mint a buszok füstölgő karavánja.

A mindennapi bosszúságok helyett sokkal jobb lenne, ha Komló és Pécs között vonat vinné az utasokat. Egy ilyen fejlesztés valódi megkönnyebbülést jelentene a térség lakóinak, és egyszerre hozna kényelmet, biztonságot és jövőbe mutató fejlődést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu