Itt a megoldás: így könnyebb lenne a baranyai közlekedés!

Sokszor érzem úgy, hogy az ingázás maga a napi lutri. Komlóról Pécsre dolgozni vagy tanulni járni buszon gyakran idegőrlő, és nem egyszer tapasztaltam már, hogy a körülmények teljesen keresztülhúzzák a terveimet. Legutóbb például a sofőr egy ismerősömet nem engedte fel a járatra, mert egyszerűen nem volt hely. Ilyenkor nemcsak a késés okoz stresszt, hanem az is, hogy gyakorlatilag semmi beleszólása nincs az embernek a helyzetbe.

Pécs és Komló között egyszerűbb lenne egy ilyen vonattal közlekedni?

Fotó: MW

Sok bajtól mentené meg a komlóiakat egy vasútvonal

Télen a probléma még súlyosabb: a Mecsek emelkedőin sokszor küszködnek a buszok, előfordult, hogy a hó vagy a jeges út miatt nem tudtak feljutni, így Pécs számomra elérhetetlenné vált. Ezek az élmények újra és újra felvetik bennem a kérdést: miért nincs egy korszerű vasútvonal a két város között? Egy vonatjárat sokkal megbízhatóbb lenne, hiszen nem függene a forgalmi dugóktól, az időjárás szeszélyeitől, és biztosítaná, hogy mindenkinek jusson hely.

A vasút ráadásul nemcsak az utasoknak jelentene könnyebbséget, hanem a térség fejlődését is előmozdítaná. Komló gazdaságilag hátrányos helyzetben lévő város, és egy Pécsre vezető vasúti összeköttetés új munka- és tanulási lehetőségeket nyitna meg az itt élők számára. Nem beszélve arról, hogy környezetbarátabb közlekedési formáról van szó, amely hosszú távon fenntarthatóbb, mint a buszok füstölgő karavánja.

A mindennapi bosszúságok helyett sokkal jobb lenne, ha Komló és Pécs között vonat vinné az utasokat. Egy ilyen fejlesztés valódi megkönnyebbülést jelentene a térség lakóinak, és egyszerre hozna kényelmet, biztonságot és jövőbe mutató fejlődést.