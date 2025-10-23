október 23., csütörtök

Október 23: nemcsak ünnep, hanem élő történelem – Pécsen is

Október 23-a minden magyar számára a szabadság és az összetartozás napja. Az emlékezés fontossága abban rejlik, hogy a múlt tanulságait a jövő nemzedékei is megérthessék – most az október 23-i eseményeken keresztül.

Jusztin Levente

Számomra az október 23-i megemlékezések mindig különleges élményt jelentenek, hiszen előadóként lehetőségem nyílik átadni a történelmi pillanatok súlyát a közönségnek. Minden alkalommal, amikor fellépek egy ilyen rendezvényen, érzem a felelősséget, hogy ne csupán a szavakat mondjam el, hanem átadjam azokat az érzelmeket is, amelyek akkoriban átitatják a magyar társadalmat. A nagy pécsi és egyéb megemlékezéseken, ehhez kapcsolódó műsorokban való részvételeim során megtapasztaltam, hogy a közös éneklés, a színpadi jelenlét és a tiszteletteljes megemlékezés egyaránt képes összekapcsolni múlt és jelen generációit.

Meg kell emlékeznünk október 23-ról
Sose feledjük, mi történt 1956. október 23-án!

Fontos, hogy ezek a rendezvények ne csak formalitásként maradjanak meg az emberek életében, hanem valódi tanulságot és élményt nyújtsanak. Az emlékezés révén nem engedhetjük, hogy a történelem feledésbe merüljön, hiszen az 1956-os forradalom eseményeinek hősei példát mutattak bátorságból, kitartásból és a szabadság értékének védelméből. Minden egyes felidézett történet, minden elhangzott beszéd és dal hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalabb generációk is megértsék, milyen áldozatokat hoztak elődeink.

Számomra ezek a pillanatok mindig emlékeztetnek arra, hogy a múltunk tisztelete és az összetartozás érzése erőt ad a mindennapokban. Az október 23-i megemlékezések nem csupán rituálék, hanem élő történelemóra, amely átadja az értékeket és az emlékeket. Éppen ezért minden fellépés során igyekszem úgy jelen lenni, hogy a közönség ne csak nézőként, hanem részese legyen az emlékezésnek. A történelmi események megidézése és az érzelmek közvetítése révén ezek a rendezvények valóban képesek arra, hogy a múlt tanulságai a jelenben is élővé váljanak.

 

