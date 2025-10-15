Miért van szükség 2025-ben az óraátállításra?

Számomra teljesen értelmetlennek tűnik az óraátállítás. Az emberi test nem gép, amit elég átprogramozni évente kétszer, hogy „időben” működjön tovább. Ősszel, amikor egy órával visszatekerjük az időt, napokig tart, mire hozzászokik a szervezetem a korábbi sötétedéshez. Egyszerűen zavaró, hogy egyik napról a másikra hamarabb jön a szürkület, és a napom is rövidebbnek tűnik. Reggel ugyan egy darabig világosabban ébredek, de estére az egész nap fáradtabbnak érződik.

Régóta csak fejfájást okoz az óraátállítás – szükség van még rá?

A nyári időszámítást ezzel szemben sokkal élhetőbbnek tartom. Jó érzés, hogy munka vagy iskola után még világos van, és nem azonnal sötétbe borul a város. A hosszabb nappalok szerintem sok ember közérzetére pozitívan hatnak, hiszen több idő jut a szabadban lenni, sportolni, vagy akár csak sétálni. A természetes fény hiánya viszont levertséget, fáradékonyságot és alvászavarokat okozhat – ezt saját bőrömön is érzem minden ősszel.

Már idejét múlt az óraátállítás igazi oka

Értem, hogy az óraátállítás mögött valaha gazdasági érvek húzódtak meg, de ma, a modern technológiák és energiahatékony rendszerek korában ezek már elavultak. Ha valóban komolyan vesszük az egészségünket és a mindennapi jóllétünket, akkor itt lenne az ideje végleg dönteni: vagy maradjon az állandó nyári, vagy az állandó téli időszámítás, de az állandó váltogatásnak semmi értelme. Én egyértelműen a hosszabb, világosabb esték pártján állok – lehet, hogy ezzel kisebbségben vagyok, de számomra ez sokkal természetesebb és élhetőbb ritmust jelent.