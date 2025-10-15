október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+18
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

45 perce

Miért van szükség 2025-ben az óraátállításra?

Címkék#rendszer#szervezet#iskola#technológia

Minden évben kétszer újra előkerül a kérdés: vajon tényleg szükség van még az óraátállításra? Az óraátállítás témája évtizedek óta megosztja az embereket, és úgy tűnik, egyre többen érzik úgy, hogy inkább árt, mint használ.

Jusztin Levente

Számomra teljesen értelmetlennek tűnik az óraátállítás. Az emberi test nem gép, amit elég átprogramozni évente kétszer, hogy „időben” működjön tovább. Ősszel, amikor egy órával visszatekerjük az időt, napokig tart, mire hozzászokik a szervezetem a korábbi sötétedéshez. Egyszerűen zavaró, hogy egyik napról a másikra hamarabb jön a szürkület, és a napom is rövidebbnek tűnik. Reggel ugyan egy darabig világosabban ébredek, de estére az egész nap fáradtabbnak érződik.

óraátállítás
Régóta csak fejfájást okoz az óraátállítás – szükség van még rá?
Fotó: MW

A nyári időszámítást ezzel szemben sokkal élhetőbbnek tartom. Jó érzés, hogy munka vagy iskola után még világos van, és nem azonnal sötétbe borul a város. A hosszabb nappalok szerintem sok ember közérzetére pozitívan hatnak, hiszen több idő jut a szabadban lenni, sportolni, vagy akár csak sétálni. A természetes fény hiánya viszont levertséget, fáradékonyságot és alvászavarokat okozhat – ezt saját bőrömön is érzem minden ősszel.

Már idejét múlt az óraátállítás igazi oka

Értem, hogy az óraátállítás mögött valaha gazdasági érvek húzódtak meg, de ma, a modern technológiák és energiahatékony rendszerek korában ezek már elavultak. Ha valóban komolyan vesszük az egészségünket és a mindennapi jóllétünket, akkor itt lenne az ideje végleg dönteni: vagy maradjon az állandó nyári, vagy az állandó téli időszámítás, de az állandó váltogatásnak semmi értelme. Én egyértelműen a hosszabb, világosabb esték pártján állok – lehet, hogy ezzel kisebbségben vagyok, de számomra ez sokkal természetesebb és élhetőbb ritmust jelent.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu