3 órája
Tilos, mégis sokan megteszik: szemét a kályhában
Ahogy megérkeznek az őszi esték, a kéményekből felszálló füst jelzi, hogy elindult a fűtésszezon. Sokaknak ez az év legnehezebb időszaka, a horribilis költségek miatt.
Minden télen visszatérő probléma, hogy vannak, akik szeméttel fűtenek. A tűzifa ára az egekben, a gázszámla pedig egyre nagyobb teher, így nem csoda, hogy sokan próbálják „okosban” megoldani a meleget. Csakhogy ez a megoldás gyakran szabálytalan, sőt, életveszélyes is.
A szag messziről felismerhető, az égett műanyag, gumi, festett fa, rongyok, sűrű, fekete füsttel égnek. Ilyenkor nemcsak a levegő szaga lesz elviselhetetlen, hanem ezek az emberek a szabályokat is megszegik. Mert hiába tűnik ártalmatlannak az égett forgácslap vagy PET-palack, a törvény világosan kimondja: tilos bármit elégetni, ami nem természetes eredetű tüzelőanyag. Aki ezt megszegi, akár több százezer forintos bírságra is számíthat.
A szociális tűzifa segítséget nyújthat
A helyzet azonban most sem fekete-fehér. Sok család egyszerűen nem tudja kifizetni a tűzifát, a brikettet, vagy a számlákat. Számukra a tél szó szerint élet-halál kérdése. A szociális tűzifa-program épp ezért fontos segítség, az önkormányzatok igényelhetnek állami támogatást, és a rászorulók – jellemzően vidéki településeken – így juthatnak legálisan, biztonságosan fűtőanyaghoz.
Mégis, minden évben hallani tragikus híreket. Valaki a saját házában fagy halálra, mert elfogyott a tüzelő, vagy a veszélyes füst miatt szén-monoxid-mérgezésben veszti életét. Ezek a történetek emlékeztetnek rá, hogy a szegénység nem bűn, de a felelőtlen fűtés akár emberéleteket is követelhet. Fontos tehát, hogy segíthetünk egymáson. Vegyük észre, ha baj van a szomszédban, ajánljunk fel tüzelőt, ha tudunk. Ezzel akár életet is menthetünk.