Tilos, mégis sokan megteszik: szemét a kályhában

Minden télen visszatérő probléma, hogy vannak, akik szeméttel fűtenek. A tűzifa ára az egekben, a gázszámla pedig egyre nagyobb teher, így nem csoda, hogy sokan próbálják „okosban” megoldani a meleget. Csakhogy ez a megoldás gyakran szabálytalan, sőt, életveszélyes is.

Éltető tűz a kandallóban. Fotó: Karnok Csaba

A szag messziről felismerhető, az égett műanyag, gumi, festett fa, rongyok, sűrű, fekete füsttel égnek. Ilyenkor nemcsak a levegő szaga lesz elviselhetetlen, hanem ezek az emberek a szabályokat is megszegik. Mert hiába tűnik ártalmatlannak az égett forgácslap vagy PET-palack, a törvény világosan kimondja: tilos bármit elégetni, ami nem természetes eredetű tüzelőanyag. Aki ezt megszegi, akár több százezer forintos bírságra is számíthat.