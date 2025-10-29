1 órája
Villány a pályán – száguldhatnak hozzánk a fővárosiak
Villány ősidők óta remek adottságokkal rendelkezik. Az idő múlásával bebizonyosodott az is, hogy ez nem csak a kiváló vörösbornak köszönhető, Villány más értékek mentén is versenyképes.
Valószínűleg sokan egyetértenek, bízhatunk a rómaiakban, akik már annak idején szőlőt termesztettek és kiváló borokat készítettek Villány lankáin. Ők már kétezer évvel ezelőtt meglátták és megtapasztalták a térség kincset eredményező különlegességét.
Igazán nagy öröm lehet számunkra, hogy ezt az extrát a történelemnek egy zivataros kora sem tudta tönkretenni. Ennek napjainkban a villányi vörösborok hazai és nemzetközi hírneve, illetőleg az igazán sok embert vonzó nagy sikerű villányi rendezvények adják tanújelét.
De milyen jó kimondani, hogy úgy tűnik, van még tovább, a fejlődésnek vannak még lehetőségei. Ezek közül aktuálisan az első, hogy nem kell sok idő hozzá, hogy legújabb baranyai városként Villány is közvetlen autópálya-kapcsolattal rendelkezzen.
Az elmúlt évek is megmutatták, hogy Villányban komoly potenciál van
Az elmúlt évek megmutatták, hogy a városban milyen potenciál van. Az első nagyok után borászok új generációi nőttek fel, új pincészetek bontogatják szárnyaikat, szállodák, éttermek nyitottak Villányban. Ami érdeklődők tömegét hozza a városba, olyan embereket, akik azért érkeznek, hogy jól érezzék magukat. És hát a vendégek igényeinek maradéktalan kiszolgálásán biztosan sokat lendít majd, hogy az ország legtöbb régiójából sztrádán lesz megközelíthető a vörösbor városa.
És ne feledjük, ami jó Villánynak, az jó Baranyának is, hiszen egy ideje már jól látszik, hogy a mi kínálatunk a remek villányi vörös mellett egy kis pécsi történelemmel, kultúrával, siklósi hagyományőrzéssel, harkányi gyógyulással, wellnessel válik teljessé.