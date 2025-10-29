Villány a pályán – száguldhatnak hozzánk a fővárosiak

Valószínűleg sokan egyetértenek, bízhatunk a rómaiakban, akik már annak idején szőlőt termesztettek és kiváló borokat készítettek Villány lankáin. Ők már kétezer évvel ezelőtt meglátták és megtapasztalták a térség kincset eredményező különlegességét.

Villány utánozhatatlan hangulattal várja a rövidesen már közvetlen autópályáról érkező látogatóit. Fotó: MW / Forrás: MW

Igazán nagy öröm lehet számunkra, hogy ezt az extrát a történelemnek egy zivataros kora sem tudta tönkretenni. Ennek napjainkban a villányi vörösborok hazai és nemzetközi hírneve, illetőleg az igazán sok embert vonzó nagy sikerű villányi rendezvények adják tanújelét.

De milyen jó kimondani, hogy úgy tűnik, van még tovább, a fejlődésnek vannak még lehetőségei. Ezek közül aktuálisan az első, hogy nem kell sok idő hozzá, hogy legújabb baranyai városként Villány is közvetlen autópálya-kapcsolattal rendelkezzen.