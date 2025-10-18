október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Legyünk észnél: vizet hoz, de pénzt vihet a kút

Címkék#víz#tartály#kút

Egymást követik a száraz, aszályos évek, felértékelődik az életünkben a víz. Egyre többen látják, be, tudják meg, hogy a víz mekkora kincs, amit sokan különféle leleménnyel próbálnak biztosítani.

Kaszás Endre

Ha vízről beszélünk, akkor a legtöbb embernek a csap megnyitása jut eszébe. Ha megisszuk, akkor nincs is ezzel baj, ám ha a csapvizet locsolásra, autómosásra használjuk méretlenül, akkor az már sokakat gondolkodóba ejt, és leginkább esztelen pazarlásról beszélünk.

A vizet adó kerti kút nagy kincs, de fontos, hogy a vízvételezés szabályos legyen
A vizet adó kerti kút nagy kincs, de fontos, hogy a vízvételezés szabályos legyen
Fotó: MW / Forrás:  MW

A víz drágulása miatt a folyékony kincs előteremtéséért az utóbbi időben az emberi leleményesség nem ismer határokat. Hallottunk már olyat, hogy valaki megcsapolt egy halastavat, eltérített egy csordogáló patakot, hogy földjének vízellátását biztosítsa. Nagyon sokan az esővizet fogják be ciszternákba, tartályokba, hogy később azzal tudják locsolni kertjüket, adott esetben kitikkadó gyümölcsfáikat.

A víz előteremtésének komoly jogszabályi feltételei vannak, érdemes ezt komolyan venni

Utóbbi első hallásra nagyon is kézenfekvőnek, mi több, olcsó megoldásnak tűnhet. De csak első hallásra. Mert bizony könnyen pórul járhat az, aki nincs teljesen tisztában a víz begyűjtésének és felhasználásának szabályaival. Hiszen sokáig nem volt téma az emberek között, ha valaki esővízzel locsolt, és a felesleget esetleg a közmű-csatornarendszerbe engedte el. Most már tudhatjuk viszont, hogy új jogszabályok szerint ez tilos, és súlyos büntetés jár azért, ha valaki felelőtlenül így tesz. És ne gondoljuk, hogy nincs olyan, aki esetleg ne figyelne fel az ilyen szabálytalanságra.

Ahogy – ellentétben a hosszú évtizedeken át működő korábbi viszonyokkal szemben – egy vizet adó kút mélyítése is engedélyekhez kötött. Ha valaki ezt figyelmen kívül hagyja, kútja hiába hoz vizet bőséggel, ha a kiszabott bírság viszont viszi a pénzt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu