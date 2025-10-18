1 órája
Legyünk észnél: vizet hoz, de pénzt vihet a kút
Egymást követik a száraz, aszályos évek, felértékelődik az életünkben a víz. Egyre többen látják, be, tudják meg, hogy a víz mekkora kincs, amit sokan különféle leleménnyel próbálnak biztosítani.
Ha vízről beszélünk, akkor a legtöbb embernek a csap megnyitása jut eszébe. Ha megisszuk, akkor nincs is ezzel baj, ám ha a csapvizet locsolásra, autómosásra használjuk méretlenül, akkor az már sokakat gondolkodóba ejt, és leginkább esztelen pazarlásról beszélünk.
A víz drágulása miatt a folyékony kincs előteremtéséért az utóbbi időben az emberi leleményesség nem ismer határokat. Hallottunk már olyat, hogy valaki megcsapolt egy halastavat, eltérített egy csordogáló patakot, hogy földjének vízellátását biztosítsa. Nagyon sokan az esővizet fogják be ciszternákba, tartályokba, hogy később azzal tudják locsolni kertjüket, adott esetben kitikkadó gyümölcsfáikat.
A víz előteremtésének komoly jogszabályi feltételei vannak, érdemes ezt komolyan venni
Utóbbi első hallásra nagyon is kézenfekvőnek, mi több, olcsó megoldásnak tűnhet. De csak első hallásra. Mert bizony könnyen pórul járhat az, aki nincs teljesen tisztában a víz begyűjtésének és felhasználásának szabályaival. Hiszen sokáig nem volt téma az emberek között, ha valaki esővízzel locsolt, és a felesleget esetleg a közmű-csatornarendszerbe engedte el. Most már tudhatjuk viszont, hogy új jogszabályok szerint ez tilos, és súlyos büntetés jár azért, ha valaki felelőtlenül így tesz. És ne gondoljuk, hogy nincs olyan, aki esetleg ne figyelne fel az ilyen szabálytalanságra.
Ahogy – ellentétben a hosszú évtizedeken át működő korábbi viszonyokkal szemben – egy vizet adó kút mélyítése is engedélyekhez kötött. Ha valaki ezt figyelmen kívül hagyja, kútja hiába hoz vizet bőséggel, ha a kiszabott bírság viszont viszi a pénzt.