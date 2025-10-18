Legyünk észnél: vizet hoz, de pénzt vihet a kút

A víz előteremtésének komoly jogszabályi feltételei vannak, érdemes ezt komolyan venni

Utóbbi első hallásra nagyon is kézenfekvőnek, mi több, olcsó megoldásnak tűnhet. De csak első hallásra. Mert bizony könnyen pórul járhat az, aki nincs teljesen tisztában a víz begyűjtésének és felhasználásának szabályaival. Hiszen sokáig nem volt téma az emberek között, ha valaki esővízzel locsolt, és a felesleget esetleg a közmű-csatornarendszerbe engedte el. Most már tudhatjuk viszont, hogy új jogszabályok szerint ez tilos, és súlyos büntetés jár azért, ha valaki felelőtlenül így tesz. És ne gondoljuk, hogy nincs olyan, aki esetleg ne figyelne fel az ilyen szabálytalanságra.

Ahogy – ellentétben a hosszú évtizedeken át működő korábbi viszonyokkal szemben – egy vizet adó kút mélyítése is engedélyekhez kötött. Ha valaki ezt figyelmen kívül hagyja, kútja hiába hoz vizet bőséggel, ha a kiszabott bírság viszont viszi a pénzt.