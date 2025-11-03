november 3., hétfő

Mai évfordulók
4 órája

Ez a „csodaszer” maga az egészség – rengeteg betegséget gyógyít

A méz maga az egészség – hangzik a sokak szerint agyoncsépelt, közhelyes megállapítás. De utóbbi kritika ellenére is el kell ismerni, hogy a méz olyat tud, amit semmi más nem.

Kaszás Endre
Ez a „csodaszer" maga az egészség – rengeteg betegséget gyógyít

Őszintén bevallom, hogy nagy általánosságban akkor kerülök a legközelebb a mézhez, amikor a család számára megvásárolom. Erre nem vagyok különösebben büszke, mert közhely ide, agyoncsépelés oda, magam is vallom a fenti megállapítást.

A mézet ma már számos formában, számos módon fogyaszthatjuk
Fotó: MW / Forrás:  MW

Hiszen jól emlékszem, hogy gyerekkorunkban, ha kerülgetett bennünket valamilyen kórság, vagy fájt a torkunk, anyukánk, mint valami csodaszert, azonnal kínálta a mézet. Még jó, hogy nem is esett nehezünkre elfogyasztani. Aztán már gyakorló szülőként magam is hasonló megoldáshoz folyamodtam, ha a saját gyerekeim egészségéről volt/van szó. De igazság szerint ezzel 90 százalékban ki is merül a mézfogyasztásunk.

Pedig ismerjük – ha másból nem, tanulmányainkból – kiváló tulajdonságait, tudjuk, hogy az egészségmegőrzés egyik legjobb eszköze. Ráadásul, mi baranyaiak még gazdagok is vagyunk benne, hiszen remek méhlegelők segítik a különféle termékek előállítását, messze földön híresek méhészeink, a méhecskék pedig évről évre szorgosan gyűjtögetnek.

A mézfogyasztás igazán extra ötletének tartom az agrárkamara évenként rendszeres mézpromócióját. Nagyon jó lenne, ha ennek a kezdeményezésnek eredményeként valamikor úgy beszélnének rólunk magyarokról, mint egyik legnagyobb mézfogyasztókról, mint a japánokról vagy a norvégokról, ha halevésről van szó.

A dinnye példája jól mutatja, hogy a méz népszerűsítése is lehet sikeres dolog

Bár a hazai mézfogyasztás csak lassan mozdul, de az a helyzet, hogy szerintem nem teljesen reménytelen a dolog. Elég, ha csak az ugyancsak az agrárkamara közbenjárásával zajló dinnyepromócióra, a magyar gyümölcs nyári töretlen népszerűségére gondolunk. Miért ne lehetne – mint egészségünk záloga – hasonlóan népszerű pár év múlva a hazai méz – egész évben.

 

