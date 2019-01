A nyári világtalálkozóra készülnek a pécsi cserkészek is

Magyarországon is nagy hagyománya van a cserkészetnek, körülbelül 10 ezer fiatal tartozik valamelyik cserkészcsapathoz. Jelenleg a nyári világtalálkozóra készülnek.

A cserkészet egy önkéntes, politikamentes, vallási alapú, ifjúságnevelő mozgalom – kezdte a pécsi 652. II. Rákóczi György csapat cserkészlánya. – Cserkészcsapatai főként a katolikus, egyházi iskoláknak vannak, ezek a csapatok szoktak toborozni a saját intézményükben adott időszakokban. De igazából bárkiből bármikor lehet cserkész.

A mozgalmat nem az amerikai filmekből látott sütiárusítással kell azonosítani, a valódi cserkészetnek ehhez nincsen sok köze.

– Nehéz megfogalmazni, hogy mit is csinálunk – mondta érdeklődésünkre egy másik, a 10. PÁR gr. Széchenyi István csapat tagja. – Ha csak azt mondjuk, hogy játszunk, táborozunk vagy a természetet járjuk, az unalmasnak tűnhet. Nem azt kéne nézni, milyen programjaink vannak, hanem hogy azoknak mi az eredménye, ugyanis ezek által mi nevelődünk.

Cserkészek a világ számos országában vannak, a különböző nemzetek csapatai az úgynevezett dzsemborikon, összejöveteleken találkozhatnak egymással. Ilyen a négyévenként megrendezett világtalálkozó, ami idén nyáron Amerikában lesz. Erre készülnek a pécsiek is.

– Az ország cserkészei közül összesen 290 főt válogattak be a dzsemboricsapatba, Pécsről hatan fogunk menni – mesélték lapunknak. – A kéthetes tábor célja, hogy jobban megismerjük egymás kultúráját. Minden nemzet bemutathatja saját gasztronómiáját, népszokásait. Az ismerkedés mellett sokféle más program is lesz. A helyszínnek köszönhetően például olyan sportokat is ki tudunk majd próbálni, mint a raftingozás vagy a sziklamászás.

A kiutazás azonban nem egyszerű, a tábor egy főre számolva körülbelül 800 ezer forintba kerül, ezért támogatást szeretnének gyűjteni.

– Bárki tud minket segíteni, akár magánszemélyek is – tudtuk meg tőlük. – A cégek pedig a támogatást elszámolhatják költségként, és csökkenteni tudják társasági adóalapjukat. Mi pedig cserébe reklámfelület tudunk biztosítani. Amennyiben valaki támogatna minket, arra kérjük, hogy írjon a pecsi.cserkeszek@gmail.com e-mail-címre. Ha bármilyen kérdés felmerül, itt tudunk bővebb tájékoztatást adni.

Több, mint száz éve

A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában 38 millióan cserkészkednek, Magyarországon a számuk eléri a 10 ezer főt. A cserkészmozgalom Lord Baden-Powell nevéhez kötődik, aki 1907-ben tartott először tábort. A Magyar Cserkészszövetség 1912-ben alakult, az első pécsi csapat 1915-ben kezdte meg működését. A világtalálkozót négyévenként rendezik meg, 2019-ben egy hatalmas, nyugat-virginiai parkban lesz, 44 ezer résztvevővel a világ minden tájáról. A dzsemborin minden nemzet megmutathatja, milyen is a hazájuk.