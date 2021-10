A baranyai szociális szövetkezetek termékei is bemutatkoztak a vásáron

Baranyai termelőink is képviselték magukat az idei 80. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK), melyet a múlt héten rendeztek meg a HUNGEXPO területén, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás társrendezvényeként.

Többek között ormánsági, bőközi hústermékekkel, komlói tésztákkal, valamint savanyúságokkal ismertették meg az idei OMÉK látogatóit kis településeink. A rendezvény ezúttal is lehetőséget adott arra, hogy a szociális szövetkezetek bemutathassák és népszerűsítsék őket, és nem utolsósorban a – viszonteladókkal – kapcsolatépítésre is kiváló alkalom a program.

A Márokért Szociális Szövetkezet savanyúságait, lekvárjait, szörpjeit és krémjeit vitte a fővárosba. A 2013-ban létrehozott szövetkezet a Start munkaprogram mezőgazdasági ágát vette át. Termékeiket pedig a hagyományos, a „régi iskola” szerinti receptúra alapján készítik. Krizics Zsanett, Márok polgármestere elmondta, a programon a Belügyminisztérium támogatásával tudtak részt venni, két napon keresztül értékesítették a savanyúságaikat.

A látogatók közül sokan érdeklődtek a házias ízvilágú termékeik iránt, tehát jó alkalom volt a megmutatkozásra. A községvezető beszélt arról is, hogy a pandémia időszaka alatti forgalomkiesést ugyan már semmi nem hozza vissza, de megnyugtató számukra is, hogy a forgalmuk visszaállt a járványhelyzet előtti állapotra, annak is köszönhetően, hogy sok borász vásárolja a termékeiket.

Az ócsárdi Baranya Kamrája Szociális Szövetkezet is képviseltette magát a rendezvényen. Korábban a Dokkoló Integrátori Program tagjai voltak, ennek kapcsán kaptak megjelenési lehetőséget a rendezvényen. Keserü Zoltán, Ócsárd polgármestere elmondta, értékesítették is a savanyúságaikat, emellett bemutathatták, hogy a dokkoló program keretében elnyert támogatásból milyen fejlesztéseket valósítottak meg. A savanyúságok a pandémiás időszakban is jól fogytak, az éttermekbe ugyan nem tudtak szállítani, hiszen zárva tartottak, vagy csökkentett kapacitással működtek, a piacokon ugyanakkor nem rekedt meg az értékesítés.