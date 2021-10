Az elhelyezkedésben segítik a fiatalokat Baranyában

A fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedését támogató projekt tapasztalatairól tartott sajtótájékoztatót kedden dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott.

Az Ifjúsági Garancia Projekt Baranya megyében is sikeresen zajlott. Ennek célja, a 25 év alatti fiatalok személyre szabott támogatása a munkatapasztalat-szerzésben és elhelyezkedésben. A fiatalok a projekt keretén belül piacképes szakmákat is tanulhatnak, melynek idejére keresetpótló juttatást kapnak. A 2015-ben indult programnak hála, eddig közel tízezer fiatal integrációját támogatták a közel 11,2 milliárdos forrásból. A projekt 2022 december végén zárul majd, addig további támogatásokra lesz lehetőség.

A legfrissebb statisztikák alapján az álláskeresők közt az alacsony iskolai végzettségűek (maximum nyolc általánossal rendelkezők), valamint az 50 év feletti és 25 év alatti álláskeresők vannak a legnehezebb helyzetben, ezért is fontos a megfelelő képzéseken való részvétel lehetővé tétele.

A kereslet és a kínálat összehangolása érdekében november 15-17 között a Baranya Megyei Kormányhivatal állásbörzét tart, melyre a leghátrányosabb helyzetű baranyai járásokból is hívnak fiatalokat. Itt munkáltatói fórumra is sor kerül, ahol párbeszédet tartanak helyi vállalkozókkal, azt illetően, miben tudnák őket segíteni az új munkahelyek teremtésében.

Az is látható a mutatókból, hogy a munkanélküliségi ráta rendkívül alacsony hazánkban, 3,9%, s az aktív munkakeresők száma a járvány előtti számnál is alacsonyabb jelenleg Baranyában is.