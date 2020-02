Egész estés műsort is képes összehozni a VoiSingers

Javában szervezi már következő koncertjeit a pécsi VoiSingers kórus. Tele vannak tervekkel, amikről Balásy Szabolcs karnagy mesélt.

Legutóbb Tüke-díj átadóünnepségén énekelt a VoiSingers, ahol egy rövid műsorral szórakoztatták a közönséget. A dalokat kifejezetten erre az alkalomra válogatták össze, volt köztük magyar népdal és angol nyelvű sláger is.

– Amikor felkérték a kórust a szereplésre, egy konkrét kérés érkezett Halmos Gábortól, a Tüke Alapítvány alapító tagjától – mesélte Balásy Szabolcs karnagy. – Ő Leonard Cohen Hallelujah című számát szerette volna hallani, de emellett mindenképpen szerettem volna egy népdalt is, így került be a repertoárba a Kis kece lányom átirata. Még két számot énekeltünk el, amik a mondanivalójuk miatt illeszkedtek a műsorba.

A karnagy azt is hangsúlyozta, hogy a helyszín speciális volt, a karzatról énekeltek, ahol egy mikrofont sem tudtak maguk elé tenni, így ezt is figyelembe kellett venni a műsor összeállításakor.

A kórus egyébként most téli pihenőjét tölti a novemberi és decemberi koncertek után, de már szervezik a következő fellépéseket. Tavaly mutatták be először az úgynevezett Synthesis Mise címet viselő művet, amit tovább szeretnének vinni, és a konkrét megkeresés mellett a Tettyei Szabadtéri Színpadon is bemutatnák. A Synthesis Mise egy olyan mű, amelynek szövegi tartalma a mise kötelező tételeiből áll, zeneiségében viszont élvezhető, modern hangzású, ami akár a gimnazistákat is megszólíthatja. Emellett egy nyertes pályázatnak köszönhetően több más produkcióval együtt a környező településeken is bemutatkoznak kifejezetten olyan helyeken, ahova az ilyenfajta kóruskultúra egyébként nem jut el.

– Az elmúlt évet azzal töltöttük, hogy a közönséget buzdítsuk, jöjjenek el a koncertjeinkre, és ez sikerült is – idézte fel Balásy Szabolcs. – Az egész akkor kezdődött, amikor a kórus 2017-ben az ÁKOS50 turnén összesen 23 fellépést vállalt el, ennek ugyanis volt egy olyan hozadéka, hogy Budapestről is megkerestek minket. Létrehoztam egy 18-20 fős csapatot, akik a koncerteken próbálják bemutatni az ötven ember munkáját, a műsorunk tehát utaztathatóvá vált, és bebizonyosodott, hogy egy kórus is képes egy egész estét humoros vagy megható, de mindenképpen őszinte előadást összehozni. Ennek eredményeképpen az elmúlt két évben csaknem kétszázezren hallották a műsorunkat.

A karnagy kiemelte, hogy sokan nem azért mennek el koncertre, mert átszellemülve, komoly arccal figyelni szeretnének az előadásra, hiszen ez nem biztos, hogy pihentető. Azért járnak fellépésekre, hogy kikapcsolódjanak, erre szolgál a VoiSingers szórakoztató repertoárja is. Ahogy Balásy Szabolcs fogalmazott, az ő műsoruk nem jobb a többi kórusénál, csak más. Ha az emberek meghallanak egy Fenyő Miklós vagy egy Micheal Jackson átiratot, akkor legközelebb is eljönnek, mert remélik, hogy ismét találkozhatnak valamilyen új zenei tartalommal – a VoiSingers a jövőben is erre fog törekedni.