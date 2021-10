Elismerték Baranya legjobb teljesítményeit

A jubileumi Megye Nap alkalmából dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke ezúttal Mohácson, a közelmúltban megújult Selyemgyár Kulturális Negyed patinás épületének konferenciatermében köszöntötte pénteken az ünnepi közgyűlésen megjelenteket – írja a Mohácsi Újság.hu.

Amint azt Őri László említette, I. Lipót király 1694. október 10-én Baranya vármegyének címerpecsétet adományozott, s e közjogi aktusra emlékeztetve kereken 25 éve, 1966-ban október 10-ét a Megyei Közgyűlés a Megye Napjává nyilvánította.

– Egy évvel ezelőtt Jim Dornan amerikai professzort idézve mondtam, „Ha elég nagyok az álmok és a vágyak, akkor a körülmények nem számítanak.” Ezt a mondást kicsit átfogalmaztam Baranya megye jövőjére gondolva, és azzal fejeztem be a beszédemet, hogy elég nagyok az álmaink és vágyaink ahhoz, hogy semmi körülmény között ne mondjunk le róluk. Ez ma is érvényes. Nem mondunk le az álmainkról, Baranya fejlesztéséről, településeink gyarapodásáról, arról, hogy a baranyai emberek jobb minőségű életet élhessenek. Nem adjuk fel terveinket, pedig tudjuk: komoly és régóta felgyűlt hátrányokat kell behoznunk – kezdte ünnepi beszédét Őri László.

– Ma kijelenthetem, Baranya egy új, lendületes és sikeres korszak küszöbén áll, amit a kormány térségünket érintő már megvalósult, illetve folyamatban lévő infrastrukturális beruházásai teremtenek meg – hangsúlyozta a szónok, megemlítve az M6-os autópálya országhatárig terjedő szakaszának jelenleg is zajló építését, az M60 autóút első körben Szigetvárig tartó szakasza tervezését, az épülő mohácsi közforgalmú kikötőt, az elkövetkező évek vasúti fejlesztéseit, Kaposvár és Pécs között a tervek között szereplő négysávos autóút kiépítését, melyek Baranyát a stagnálás évtizedei után végre a fejlődés pályájára állítják.

A megyei közgyűlés elnöke kitért arra is, hogy Magyarország kormánya a következő 7 évben közel 86 milliárd Ft támogatást kíván nyújtani Baranyának, amiből új ipari parkokat, intézmények és utak építését, egyéb infrastrukturális fejlesztéseket tudunk megvalósítani.

Dr. Hargitai János ország­gyűlési képviselő, a Mohács 500 program miniszteri biztosa arról szólt, hogy a jövő urai vagyunk, s ahogy a helyi polgárok akarata nélkül a múltban sem történt semmi haladás, most is konkrét célokért kell közösen kiállni.

– A mostani kormányzatot nem kell győzködni az értelmes fejlesztések támogatásáról. Példa erre a mohácsi csata 500. évfordulójára kitűzött, sokirányú tervek megvalósításának támogatásán túl a kikötőfejlesztés, s amit most jelenthetek be az az, hogy a mohácsi híd építéséhez már nem csak a kiviteli tervek készítése eldöntött, hanem a beruházás pénzügyi megalapozása is megkezdődött – jelentette ki a nemzeti oldal politikusa.