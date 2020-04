Friss zöldségektől roskadoznak a pultok a piacokon

Egyre több a friss zöldség és gyümölcs a piacokon, az újhagyma és a saláta mellett megjelent már az újkrumpli, újkáposzta és az eper is. Az árak a szezon elején még magasak.

A piacok kínálatán is meglátszik már, hogy tombol a tavasz. A déligyümölcsök szépen lassan eltűnnek, helyükre friss, magyar zöldségek és gyümölcsök kerülnek. Szinte minden árusnál van már eper és újkrumpli, máshol pedig a virágpalánták színkavalkádja varázsolja el a vásárlókat a pécsi Hajnóczy utcai piacon. A vitamindús árukat keresik most leginkább, szinte mindenki kosarába kerül egy-egy fej saláta, újhagyma, paprika és paradicsom. Utóbbiak tényleg csak kis mennyiségben, hiszen még elég drágán lehet ezeket kapni. Lapunk SMS- és Postabontásrovatában több olvasónk is megjegyezte, hogy felszaladtak a piacon az árak, pedig éppen most kellene a legtöbb gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani.

Éppen ezért megkérdeztünk egy árust, miért lettek ilyen drágák a termékek. Ahogy mondta, a szezon csak most kezd beindulni, szabadföldön alig terem meg valami. Igaz, hogy a paprika és a paradicsom már hazai, de még fóliasátorban növekszik, ezért magas az ára. A következő hetekben, hónapokban majd egyre olcsóbb lesz, olyannyira, hogy meg is fogjuk unni a sok lecsót. Az árak csökkenése egyébként már el is kezdődött, még ha nem is olyan látványosan.

A két héttel ezelőtti árhoz képest valamivel olcsóbban lehet kapni például az almát, a sárgarépát vagy a karalábét, de a legtöbb termék ára gyakorlatilag változatlan maradt. Ebből is látszik, hogy még csak most kezdtek el érni a zöldségek, úgyhogy valóban sokat kell várni arra, hogy annyi lecsót tudjunk főzni, hogy megunjuk azt.

A kínálat tehát egyre szélesebb lesz a piacokon, de vásárlók még mindig kevesen vannak – csütörtök reggel legalábbis nem volt tömeg az uránvárosi piacon.

Ahogy az árusoktól megtudtuk, kilenc és dél között – amikor csak a 65 évnél idősebbek vásárolhatnak – még ennél is kisebb a forgalom. A biztonsági távolságot próbálják betartani az emberek, de ez a szűk sorokban azért nem mindig sikerül. Az árusok viszont kivétel nélkül szájmaszkot hordanak, és a legtöbb vásárló is viseli a védőeszközt.

A napokban a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete is csaknem háromszáz maszkot osztott szét az eladók és az arra járók között a Hajnóczy utcai piacon, ők így járultak hozzá az emberek egészségének megőrzéséhez.