A malachús, a lencse és a savanyú káposzta a legkelendőbb az év vége előtt

A két ünnep között alig van forgalom a piacokon, jóval kevesebb árus kínálja portékáit most, mint karácsony előtt.

Ezt ne hagyja ki! Zserbó nélkül nincsenek ünnepek! Íme a legjobb receptek!

Valószínűleg több árus is a napokban vehette ki a szabadságát, ugyanis letakart asztalokkal találkoztunk tegnap a vásárcsarnokban. Leginkább a hentespultoknál álltak sorba az emberek, míg savanyú káposztát, csalamádét többen vettek, a zöldséget és gyümölcsöt sokkal kevesebben keresték mint az előző hetekben.

Az óévbúcsúztatóra szánt termékek közül a legtöbben a malachúsból, karajból, dagadóból vásároltak, de a szilveszteri bulik fő slágerét, a virslit is sokan választották. Ez utóbbiból volt a legnagyobb választék, de míg a vásárcsarnokban már ezer forint/kg áron is lehetett kapni műbeles húskészítményt, a bevásárlóközpontokban ennél jóval többet kell fizetnünk érte.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A lencse tekintetében ennek pont a fordítottja igaz, a piacon legolcsóbban 350 forintért vehetünk fél kilót, a nagyobb boltokban átlagban 190 forintot kell fizetnünk ugyanezért. A bevásárlóközpontok polcai roskadoznak a pezsgőktől, a népszerűbb márkákból 1000–1800 forintért vihetünk haza egy üveggel.

Almából most sincs hiány, néhány árusnál már 200 forintért kaphatunk egy kilót. A déli gyümölcsök ára az elmúlt hetekhez képest nagyon felment, a mandarin, banán, narancs és kivi mind-mind 20–50 forinttal drágább lett. Természetesen most is vannak olyan termékek, amelyek miatt mélyen a zsebünkbe kell nyúlni – dió, mák –, de válogathatunk a leértékelt zöldségek, gyümölcsök között is. Kissé hibás sárgarépa, körte vagy paradicsom is volt a pultok alá rakva.

A sütőtök még mindig több helyen megtalálható, az ára csökkenő tendenciát mutat, így a nehéz ünnepi fogások után bátran készítsünk a napokban krémlevest a zöldségből. Ha tehát összeállt a szilveszteri menüsor, írjunk listát, de bevásárlás előtt nézzük meg a nagyobb áruházak akciós újságait is, költséghatékonyan válogassuk ki a hozzávalókat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS