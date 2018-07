Még egyszer: ne hagyjunk autóba zárva gyereket

Két esethez riasztották a katasztrófavédőket a hétvégén, tragédiával is végződhettek volna.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Vasárnap délután szinte egy időben érkezett két bejelentés a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, miszerint a Pécs Pláza közelében egy kisgyermeket, a Makay úti Tesco parkolóban pedig egy kutyát hagytak bezárva egy személyautóban.

A tűzoltók kiérkezéséig a tulajdonosok kinyitották mindkét autó ajtaját, de az esetek miatt a hatóságok felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy soha ne hozzanak ilyen döntéseket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Tudniillik, egy napos részre parkolt autóban percek alatt 50-60 fokra forrósodhat a levegő még akkor is, ha kint csupán 25 fok van. Ezt sokan nem veszik komolyan és bent hagyják gyermekeiket, kisállataikat a gépjárműben, mondván csak egy percre szaladnak el. Az extrém hőmérséklet kiszáradáshoz, eszméletvesztéshez, vagy akár halálhoz is vezethet.

Hazai és külföldi példa is jócskán akad hasonló gondatlan szülői magatartásra, jó részük sajnos tragédiával zárult. Új-Zélandon egy bevásárlás idejére hagytak magára alvó babát egy cetli kíséretében. Szlovákiában az idén júniusban történt, hogy egy édesanya két és fél éves kislányát hagyta az autóban, mire visszament, a lánya már nem élt. 40,6 fokos volt a testhőmérséklete.

Emlékezetes a 11 évvel ezelőtti mohácsi komptragédia is, amikor is egy család késve érkezett meg a révhez, így az apa sietve elszaladt jegyet venni.

Az autó pár másodperccel később megindult a folyó felé. Felesége akkor megpróbálta visszafogni, azonban nem járt sikerrel, a kocsi elmerült, benne két kisgyermekükkel. A kicsik megfulladtak.

A történtek a bama.hu olvasóit is felháborították, kivétel nélkül szinte mindenkinél dühöt keltett a szülők, illetve az állat gazdájának magatartása.

Mint megtudtuk, hogy a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és helyi szervei eddig ilyen ügyben nem folytattak nyomozást, azonban ha a rendőrség is tudomást szerez ilyen ügyről, kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény gyanúját vizsgálhatja. Arról is kaptunk tájékoztatást, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt akár egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.