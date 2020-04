Megtakarítás és bevételkiesés is lehet a Tüke Busznál

Az már bizonyosra vehető, hogy naponta több ezer embert iskolába, munkába szállító buszokon szinte alig volt utas az elmúlt hetekben, a Tüke Busznál már jó ideje csökkentett számban, kevesebb járattal közlekednek a járművek, péntektől pedig jó néhány járatnál még tovább faragtak.

A Tüke Busz mellett működő Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) alapszervezeti elnöke, Raposa Gábor szerint sok sofőr vagy szabadságot kért, vagy kiadták a szabadságát, de így is el tudják látni a menetrendi feladatokat.

Természetesen a jegy- és bérletbevétel is drasztikusan lecsökkent a veszélyhelyzet meghirdetése óta, de ezzel párhuzamosan jóval kevesebb üzemanyagköltsége is van a cégnek, és jóval kevesebb túlórát is kell fizetni a dolgozóknak. Úgy tudjuk, hogy túlórázó dolgozókra pedig oly mertékben rá volt kényszerülve korábban a vállalat, hogy a Péterffy Attila, Pécs polgármestere még az egyik első kampányígéretét sem volt képes betartani. Hiába mondta ugyanis azt, hogy „amennyiben ősszel bizalmat szavaznak nekem, úgy első teendőim egyike lesz a rabszolgatörvény elutasítása a pécsi önkormányzati cégeknél” és ennek szellemében még tiltó utasításokat is adott a városi cégeknek a polgármester. Aztán mindezt maga azzal egészítette ki kicsit később, hogy „a polgármester adhasson a korábbi határozatban foglaltaktól eltérésre engedélyt”, vagyis Péterffy maga engedélyezheti a túlóratörvény alkalmazását indokolt esetben.

Kerestük a Tüke Buszt is, hogy miként változtak a költségeik, egyelőre türelmet kértek: még nem tudják megmondani ezt, mert csak a pontos számok, adatok tükrében lehetséges erről nyilatkozni. Bóka Máté