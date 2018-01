Pécs egyeteme 2017-ben 650 éves jubileumot ünnepelhetett

Színes, változatos, eseményekben és előrelépésekben egyaránt gazdag évre tekinthet vissza a Pécsi Tudományegyetem.

A 2017-es év számos látványos fejleményt hozott, ugyanakkor a háttérben is rengeteg olyan lépést is tett az egész Dél-Dunántúl számára meghatározó intézmény, amelyeket büszkén idézhetnek fel. Természetesen a fő vonalat az év során a 650 éves jubileum megünneplése határozta meg, hiszen az 1367-ben Pécsen megalapított tudományos, kulturális és közéleti centrum örökségét ma is őrzi az egyetem.

A méltó külsőségek közt és sok értékes tartalommal megünnepelt jubileum azonban nem csupán a visszatekintésről, az eredmények megmutatásáról szólt, hanem a jelen sikereinek felmutatására és a jövő fejlődésének megalapozására is jelentős hangsúlyt helyeztek. Így a tudományos összejövetelek, szakmai konferenciák, kutatási és fejlesztési eredmények beszámolói mellett az olyan rendezvények is sorban jöttek, amelyek a PTE színes és gazdag kínálatát, a társadalomba és mindennapjaiba való szoros beágyazottságát is megmutatták.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Emlékezetes lehet az ország vasúti vonalait járó, PTE-színekbe öltöztetett mozdony, az evezőscsapat látványos szereplése a felsőoktatás szereplőit megversenyeztető Dunai Regatta evezőskupán, vagy éppen a különféle emlékművek, szobrok avatásai, emlékhelyek átadásai az egyetem, a város és a térség közössége számára. A Modern Városok Program révén megvalósuló, jövőt építő fejlesztések beindulása is bekerül a krónikákba, így akár nemzedékeken át úgy lehet majd visszaidézni a 2017-es évet, hogy az a Pécsi Tudományegyetem meghatározó időszaka volt.